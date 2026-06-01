Uber wagt den nächsten Robotaxi-Schritt mit Nvidia – in Deutschland

Die Partner wollen Ubers Mobilitätsplattform mit der Fahrsoftware von Autobrains verbinden. Die Technologie läuft auf Nvidias Drive-Hyperion-Plattform, die für die Entwicklung und Skalierung autonomer Fahrsysteme ausgelegt ist. München soll dabei zur ersten Einsatzstadt werden.

Uber treibt seine Robotaxi-Strategie in Europa voran, wie Reuters berichtet. Der Fahrdienstvermittler will gemeinsam mit dem israelischen KI-Unternehmen Autobrains in München ein Robotaxi-Programm starten. Unterstützt wird das Vorhaben vom US-Chiphersteller Nvidia. Die Umsetzung steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Weg aus der Pilotphase

Nach Angaben der Unternehmen soll das Projekt autonome Fahrdienste aus der Phase begrenzter Testläufe herausführen. Ziel ist ein herstellerunabhängiges Modell, das sich auf unterschiedliche Fahrzeugtypen und verschiedene Städte übertragen lässt.

Autobrains setzt dabei auf einen Ansatz mit mehreren spezialisierten KI-Agenten. Statt eines einzelnen Modells übernehmen verschiedene Systeme die Bewertung von Situationen, die Risikoanalyse und die Entscheidungsfindung in Echtzeit. Die Software nutzt dafür herkömmliche Fahrzeugsensoren.

München als anspruchsvolles Testgelände

Für Uber ist München ein weiterer Schritt beim Ausbau autonomer Mobilität in Europa. Bereits 2025 hatte das Unternehmen angekündigt, dort ab 2026 erste Tests mit selbstfahrenden Fahrzeugen durchführen zu wollen.

Nach Ansicht der Partner bietet die bayerische Landeshauptstadt ideale Bedingungen für einen großflächigen Einsatz. Dichte Stadtgebiete treffen dort auf komplexe Verkehrsstrukturen und schnelle Straßenverbindungen.

"Die Herausforderung besteht nicht nur darin, autonome Fahrzeuge zu bauen, sondern sie in ein kommerzielles Netzwerk zu integrieren, in dem sie Fahrgäste zuverlässig und in großem Maßstab befördern können", sagte Sarfraz Maredia, Leiter des globalen Geschäfts für autonome Mobilität und Lieferdienste bei Uber, laut dem Wall Street Journal. "Dieses Programm eröffnet einen neuen Weg, dies zu erreichen."

Uber setzt auf Partnerschaften

Uber hatte die Entwicklung eigener Robotaxis vor Jahren aufgegeben und seine Sparte für autonomes Fahren an Aurora Innovation verkauft. Seitdem verfolgt der Konzern eine Partnerschaftsstrategie. Das neue Programm soll auch anderen Autoherstellern offenstehen. Sie könnten ihre Fahrzeuge mit autonomer Technik und Flottenbetrieb innerhalb des Uber-Netzwerks kombinieren.

Der Vorstoß erfolgt in einer Phase, in der autonomes und teilautonomes Fahren in Europa an Dynamik gewinnt. Während mehrere EU-Staaten zuletzt Teslas System Full Self-Driving unter Auflagen zuließen, bereiten andere Anbieter bereits den nächsten Schritt vor. Alphabets Waymo will noch in diesem Jahr autonome Fahrten in London anbieten. Volkswagen plant ab 2026 den Marktstart von Level-4-Robotaxis in Europa. Mercedes-Benz testet bereits hochautomatisierte Fahrzeuge auf Basis der S-Klasse und zählt bei entsprechenden Zulassungen zu den Vorreitern der Branche.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion