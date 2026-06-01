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    Deutsche Beteiligungs AG investiert in Energiewende-Katalysator TNL-Gruppe

    Mit dem Einstieg von DBAG ECF IV in die TNL‑Gruppe entsteht ein neuer Wachstumspartner für die Energiewende – mit Fokus auf stabile Netzinfrastruktur und nachhaltige Projektentwicklung.

    Deutsche Beteiligungs AG investiert in Energiewende-Katalysator TNL-Gruppe
    Foto: adobe.stock.com
    • DBAG ECF IV (von der Deutsche Beteiligungs AG berateter Fonds) erwirbt im Rahmen eines Management-Buy-outs die Mehrheit an der TNL‑Gruppe; Gründer Frank Bernshausen und Teile des Managements beteiligen sich signifikant rück; Vollzug steht unter behördlichen Zustimmungen, Kaufpreis vertraulich.
    • TNL bietet Umweltplanung, Genehmigungsberatung und Bauausführung für Stromtrassen, Wind‑ und Solarparks sowie Verkehrsinfrastruktur und begleitet Projekte entlang der gesamten Projektkette.
    • TNL ist etabliert bei den vier Übertragungsnetzbetreibern (TenneT, Amprion, 50Hertz, TransnetBW) und besitzt Referenzen in systemrelevanten Projekten wie SuedLink, SuedOstLink und Rhein‑Main‑Link.
    • Unternehmenskennzahlen: rund 250 Mitarbeitende an vier Standorten und eine Gesamtleistung von etwa 30 Mio. Euro im Jahr 2025; Kernmarkt wächst seit 2020 mit annualisierter zweistelliger Rate.
    • DBAG-Begründung: strategische Ergänzung des Portfolios um ein resilientes, nicht-zyklisches Geschäftsmodell mit direktem Bezug zu den politischen Megatrends Energie‑ und Verkehrswende; Transaktion zeigt Stärke des DBAG‑Netzwerks.
    • Wachstumsplan: Ausbau in Verteilnetze, Schiene, Renaturierung sowie Klimaanpassung/-schutz und Wassermanagement; Einrichtung eines Beirats, Investitionen in IT/Prozesse und geplante Zukäufe zur weiteren Diversifikation.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung 2026, bei Dt. Beteiligungs AG ist am 02.06.2026.

    Der Kurs von Dt. Beteiligungs AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,79 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 19.136,35PKT (-0,10 %).


    Dt. Beteiligungs AG

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    ISIN:DE000A1TNUT7WKN:A1TNUT
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