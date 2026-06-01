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    Besonders beachtet!

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    Redcare Pharmacy Aktie legt weiter zu - +9,19 % - 01.06.2026

    Am 01.06.2026 ist die Redcare Pharmacy Aktie, bisher, um +9,19 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Besonders beachtet! - Redcare Pharmacy Aktie legt weiter zu - +9,19 % - 01.06.2026
    Foto: Adobe Stock

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Wie hat sich die Redcare Pharmacy-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von +9,19 % konnte die Redcare Pharmacy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Obwohl sich die Redcare Pharmacy Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -26,47 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,03 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Redcare Pharmacy -32,93 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

    Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,49 %
    1 Monat -9,03 %
    3 Monate -26,47 %
    1 Jahr -62,08 %
    Stand: 01.06.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 977,47 Mio.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 01.06. - TecDAX stark +1,34 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsenstart Europa - 01.06. - TecDAX stark +0,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Redcare Pharmacy

    +6,76 %
    +6,70 %
    -8,86 %
    -25,71 %
    -61,67 %
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    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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