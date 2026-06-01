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    Westfalia-Automotive GmbH / Die Westfalia-Automotive Group erzielt einen ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Schuldenerlass von rund 246 Millionen US-Dollar
    • Vollständige Freistellung von First Brands Ansprüchen
    • Produktpipeline und Produktion in Europa und Indien stärken
    OTS - Westfalia-Automotive GmbH / Die Westfalia-Automotive Group erzielt einen ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Die Westfalia-Automotive Group erzielt einen Schuldenerlass und wird von Forderungen im Zusammenhang mit der First Brands Group befreit Rheda-Wiedenbrück (ots) - Nach der erfolgreichen Abspaltung von der First Brands Group im März 2026 hat die Westfalia-Automotive Group eine Transaktion abgeschlossen, die zu einem Schuldenerlass für die Gesellschaften der Gruppe in Höhe von rund 246 Millionen US-Dollar sowie zu einer vollständigen Freistellung von allen Ansprüchen im Zusammenhang mit der First Brands Group führt.

    "Mit dieser Transaktion entsteht eine schuldenfreie Unternehmensgruppe, und die Bilanzen von Westfalia-Automotive werden nachhaltig gestärkt - ein weiterer bedeutender Meilenstein. Mit unserem klaren Fokus auf den Ausbau der Produktion und die Weiterentwicklung unserer Kundenbetreuung sind wir hervorragend für weiteres Wachstum aufgestellt. Als führende Anhängekupplungsmarke 'Made in Europe' fühlen wir uns unseren Kunden und Partnern verpflichtet, die uns zur Marktführerschaft verholfen haben. Unser gesamtes Team ist hochmotiviert, auf dieser starken Basis weiter aufzubauen." - Michael Scott, Vorstandsmitglied, Westfalia-Automotive Group

    "Westfalia-Automotive startet aus einer Position der Stärke in dieses nächste Kapitel. Eine wettbewerbsfähige Marke basiert auf engen und vertrauensvollen Partnerschaften mit unseren Kunden, und wir sind fest entschlossen, eine attraktive Pipeline neuer Produkte auf den Markt zu bringen. Unsere Teams an den Standorten in Deutschland, Frankreich, Rumänien und Indien sind bereit, zu produzieren, zu liefern und weiter zu wachsen, um die vielfältigen Anforderungen unserer Partner im Kfz-Ersatzteilmarkt sowie der Kunden und Partner der Erstausrüster" - Tomasz Sgaslik, Geschäftsführer, Westfalia-Automotive Group

    Über Westfalia-Automotive Group

    Westfalia-Automotive ist Marktführer in Europa und einer der weltweit führenden Hersteller von Anhängerkupplungen und Fahrradträgern für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge.

    Das Unternehmen beliefert Automobilhersteller (OEMs), Großhändler und Händlernetzwerke als führender Anbieter in den Segmenten Automotive und Freizeit. Westfalia-Automotive bietet seinen Kunden herausragende Produkte und Dienstleistungen, die das Engagement des Unternehmens für Marktführerschaft, Innovation und operative Exzellenz widerspiegeln.

    Die Mission des Unternehmens besteht darin, zukunftsorientierte Technologien zu nutzen, um Premiumprodukte für Kunden zu entwickeln und bereitzustellen, Mitarbeiter einzubinden und Mehrwert für Aktionäre zu schaffen.

    Westfalia-Automotive vereint einige der bekanntesten Marken Europas in der Anhängerbranche, darunter: Westfalia-Automotive, Siarr, Witter-Towbars und andere.

    Pressekontakt:

    mailto:EA-Press-Communication@westfalia-automotive.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182034/6286136 OTS: Westfalia-Automotive GmbH






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