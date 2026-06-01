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    Neue Krebs-Hoffnung

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    Revolution Medicines zieht 20% an: Was hinter dem Krebsdurchbruch steckt

    Ein Biotech-Wirkstoff schafft, woran die Onkologie jahrzehntelang gescheitert ist: Pankreas-Patienten überleben im Median mehr als ein Jahr. Die Aktie von Revolution Medecines feiert den Durchbruch.

    Neue Krebs-Hoffnung - Revolution Medicines zieht 20% an: Was hinter dem Krebsdurchbruch steckt
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Bauchspeicheldrüsenkrebs gilt als eine der tödlichsten Diagnosen überhaupt. Die Fünf-Jahres-Überlebensrate liegt bei rund zwölf Prozent, die Therapieoptionen sind seit Jahrzehnten dünn. Genau deshalb sorgt ein Ergebnis, das Revolution Medicines am Wochenende auf dem ASCO-Kongress in Chicago präsentiert hat, für Aufsehen weit über Biotech-Kreise hinaus.

    Der Wirkstoff Daraxonrasib hat in einer Phase-3-Studie mit rund 500 Patienten das mediane Gesamtüberleben auf über dreizehn Monate gehoben. Zum Vergleich: Bei der Standardchemotherapie lag dieser Wert bei knapp sieben Monaten. Das Sterberisiko sank in der Studie um 60 Prozent. Auch beim progressionsfreien Überleben, also wie lange bis zur nächsten Verschlechterung, schnitt der Wirkstoff doppelt so gut ab wie die Chemotherapie.

    Revolution Medicines

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    Was diesen Datensatz besonders macht: Er gilt über verschiedene Patientengruppen hinweg, also sowohl bei Menschen mit nachgewiesenen RAS-Mutationen als auch ohne. RAS ist eine Genfamilie, die Zellwachstum steuert. Bei mehr als 90 Prozent aller Bauchspeicheldrüsentumoren spielen Mutationen in diesem Bereich eine Rolle. Das Problem war bisher, dass RAS-Proteine für Wirkstoffe kaum angreifbar sind. Revolution Medicines hat genau hier angesetzt.

    Die Reaktion an der Börse war entsprechend. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel zeitweise rund 20 Prozent zu, die Marktkapitalisierung kletterte auf über 31 Milliarden US-Dollar. Zuletzt war auch der Einstieg von Starinvestor Stanley Druckenmiller bekannt geworden. Kurz vor US-Börsenstart büßten die Papiere einen Teil der vorbörslichen Gewinne wieder ein.

    Das Unternehmen hat sich zuletzt über Kapitalerhöhungen gut zwei Milliarden US-Dollar gesichert, um die laufende Pipeline zu finanzieren. Die außergewöhnliche Kursexplosion war am Montag auch Thema bei Markus Weingran in unserer Börsenlounge.

    Der nächste Schritt ist die Zulassung. Revolution Medicines arbeitet an einer rollierenden NDA-Einreichung bei der FDA und plant parallele Anträge bei anderen Gesundheitsbehörden weltweit. Die FDA hatte dem Wirkstoff bereits den Status einer Breakthrough Therapy verliehen. Für Patienten, die nicht auf eine Studienteilnahme warten können, gibt es seit Kurzem einen erweiterten Zugangspfad: Das Unternehmen liefert den Wirkstoff bereits unter dem sogenannten Expanded Access aus.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Revolution Medicines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,18 % und einem Kurs von 139,4EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 15:26 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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    Neue Krebs-Hoffnung Revolution Medicines zieht 20% an: Was hinter dem Krebsdurchbruch steckt Ein Biotech-Wirkstoff schafft, woran die Onkologie jahrzehntelang gescheitert ist: Pankreas-Patienten überleben im Median mehr als ein Jahr. Die Aktie von Revolution Medecines feiert den Durchbruch.
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