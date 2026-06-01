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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 01.06.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Investor prüft Übernahmeangebot für Easyjet
    • Universal Music lehnt Pershing Square Offerte ab
    • Hensoldt erwartet mehr Free Cashflow durch Anzahlungen
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 01.06.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: US-Investor erwägt Übernahme von Easyjet - Aktie hebt ab

    MINNEAPOLIS/LUTON - Der britische Billigflieger Easyjet steht möglicherweise vor einer Übernahme durch eine Investmentgesellschaft aus den USA. Das Unternehmen Castlelake bestätigte am Freitag, dass es über ein Kaufgebot nachdenke. Easyjet pochte daraufhin am Montag auf möglichst gute Konditionen für die eigenen Aktionäre. Experten sehen in den Eigentumsregeln für Airlines mit Flugbetrieb in der Europäischen Union eine große Hürde für einen solchen Deal. Die Easyjet-Aktie hob am Montagmorgen dennoch ab.

    ROUNDUP: Universal Music Group lehnt Offerte von Pershing Square ab - Kursminus

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    HILVERSUM - Der Musikkonzern Universal Music (UMG ) lehnt das Übernahmeangebot der vom US-Investor Bill Ackman geführten Pershing Square Capital ab. Die Offerte bewerte das Unternehmen zu niedrig, teilte UMG am Freitagabend nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Zudem werde damit kein Mehrwert geschaffen. Der Aufsichtsrat sei überzeugt, dass die Ablehnung auf breite Zustimmung stoße. Die UMG-Aktie gab am Montag nach Handelsbeginn in Amsterdam nach.

    Rüstungskonzern Hensoldt rechnet mit mehr Mittelzufluss aus dem Geschäft

    TAUFKIRCHEN - Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt geht dank höherer Kundenanzahlungen in diesem Jahr von einem besseren Zustrom freier Finanzmittel aus. So sollen rund 50 Prozent des um Sondereffekte bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen als bereinigte freie Finanzmittel (Free Cashflow) übrigbleiben statt nur 40 Prozent, wie das MDax -Unternehmen am Montag in Taufkirchen mitteilte. Das sei hauptsächlich auf höhere Kundenanzahlungen zurückzuführen, die durch beschleunigte Beschaffungsprozesse in Deutschland unterstützt würden. Alle weiteren Elemente der Prognose bestätige der Konzern, auch den Ausblick auf den Nettoverschuldungsgrad.

    Autobauer geben weniger Rabatt für Elektroautos

    BOCHUM/FRANKFURT - Die Autobauer haben im Mai auf dem deutschen Markt die eigenen Preisnachlässe für Elektroautos zurückgefahren. Der monatliche Neuwagen-Marktbericht des privaten Center Automotive Research (CAR) sieht das als direkte Folge der staatlichen Förderung, die seit Mai rückwirkend für Anmeldungen im laufenden Jahr gezahlt wird. Weitere Meldungen

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    -Novartis meldet positive Pluvicto-Daten bei Prostatakrebs auf Fachkongress -ROUNDUP: Uber und Autobrains wollen Robotaxis in München testen -ROUNDUP: Freenow-Chef fordert Mindestpreise für Mietwagenfahrten -Studie kritisiert Nachhaltigkeitsversprechen der KI-Branche -Cohere-Chef: Talente von Aleph Alpha bleiben nach Fusion in Deutschland -Russland verbietet erstmals Export von Flugtreibstoff -Gebrauchte Stromer kommen aus der Nische
    -In Italien im Stau? Ab heute gibt es Geld zurück
    -Arla und DMK formen Europas Molkerei-Giganten
    -ROUNDUP: Tankrabatt in Deutschland wirkt - Spritpreise im Mai deutlich gesunken -Nach Ausweisung aus China: Peking kritisiert 'New York Times'°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 32.905 auf Ariva Indikation (01. Juni 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -0,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,74 Mrd..

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +1,46 %/+20,55 % bedeutet.




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