Verbio Aktie weiter aufwärts - +6,31 % - 01.06.2026

Die Verbio Aktie notiert aktuell bei 40,42€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,31 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,40 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,26 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 40,42€, mit einem Plus von +6,31 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Verbio Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +41,31 %.

Allein seit letzter Woche ist die Verbio Aktie damit um +7,68 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +78,61 % gewonnen.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,68 % 1 Monat +0,32 % 3 Monate +41,31 % 1 Jahr +306,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 01.06.2026, 15:25 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbio-Kursentwicklung und Fundamentaldaten. Bei steigenden Ölpreisen notiert die Aktie um 40,18 €, MWB-Research sieht ein positives Umfeld für Biokraftstoffe und Ziele bis 55 €. Diskussionen drehen sich um kurzfristige Trading-Ideen und eine mögliche Entkopplung vom Ölpreis in Spannen wie 80–90$ oder 70–80$. Langfristig soll die THG-Regulierung Volatilität senken; Iran-Risiko bleibt relevant.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,55 Mrd. € wert.

Bei wieder deutlich steigenden Ölpreisen versuchen die Aktien des Biospritherstellers Verbio am Montag einen Ausbruch aus ihrem Korrekturtrend. Verbio-Aktien steigen um 6 Prozent auf 40,18 Euro und knacken damit den Trend seit dem Jahreshoch Anfang …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,50 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.