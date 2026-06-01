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Tesla Aktie unter Verkaufsdruck - 01.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die Tesla Aktie bisher Verluste von -1,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.
Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.
Tesla aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.06.2026
Die Tesla Aktie notiert aktuell bei 368,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,22 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,55 € entspricht. Der Kursrückgang der Tesla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,62 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,22 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Tesla in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,13 % bestehen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Tesla um -4,87 % verloren.
Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,01 %
|1 Monat
|+10,45 %
|3 Monate
|+11,13 %
|1 Jahr
|+23,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Tesla-Bewertung und Kursentwicklung. Zentral ist die FSD-Diskussion: Berichte und Insider-Statements deuten auf erhebliche Funktionsprobleme hin, während die Robotaxi-Skalierung als jahrelang langsamer Prozess eingeschätzt wird. Andere betonen, dass der Aktienkurs offenbar die einzige relevante Stärke bleibt. Ergänzend werden Zulassungen in Europa (Estland, Level-2) und Buffett/Berkshire-Hathaway-Cashquote als Kontext für Fundamentaldaten diskutiert.
Zur Tesla Diskussion
Informationen zur Tesla Aktie
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Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.