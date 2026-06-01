Tesla Aktie unter Verkaufsdruck - 01.06.2026

Die Tesla Aktie notiert aktuell bei 368,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,22 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,55 € entspricht. Der Kursrückgang der Tesla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,62 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,22 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Tesla in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,13 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Tesla um -4,87 % verloren.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,01 % 1 Monat +10,45 % 3 Monate +11,13 % 1 Jahr +23,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Stand: 01.06.2026, 15:25 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Tesla-Bewertung und Kursentwicklung. Zentral ist die FSD-Diskussion: Berichte und Insider-Statements deuten auf erhebliche Funktionsprobleme hin, während die Robotaxi-Skalierung als jahrelang langsamer Prozess eingeschätzt wird. Andere betonen, dass der Aktienkurs offenbar die einzige relevante Stärke bleibt. Ergänzend werden Zulassungen in Europa (Estland, Level-2) und Buffett/Berkshire-Hathaway-Cashquote als Kontext für Fundamentaldaten diskutiert.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,39 Bil. € wert.

Uber und Autobrains wollen in München Robotaxis auf die Straße bringen. Das Projekt soll autonome Mobilität erstmals in großem Maßstab ermöglichen.

DAX, Aktien, Öl, Gold und FX: Informationen noch vor Börsenstart über die wichtigsten Basiswerte. Der tägliche Chartausblick von BNP Paribas Zertifikate. Hier weiterlesen.

So schlagen sich die Wettbewerber von Tesla

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,74 %. Toyota notiert im Minus, mit -4,14 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,52 %. NIO legt um +1,98 % zu

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.