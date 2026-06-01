Goldpreis bricht ein jetzt 4.466,57 USD

-1,52 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,44 % 1 Monat -2,20 % 3 Monate -16,69 % 1 Jahr +36,46 %

Mit einem Minus vonnotiert Gold bei 4.466,57. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.199,92USD. Heute notiert Gold bei 4.466,57USD. Ihr Einsatz wäre nun 18.611,9USD wert – ein Zuwachs von +272,24 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Sentiment zu Gold gemischt: Gold gilt als Krisenschutz; in den letzten 14 Tagen teils seitwärts mit kurzen Rücksetzern bis ca. 2% durch geopolitische News (Iran/Golf). Deeskalation könnte Aufwärtsimpuls bringen. Technisch: Unterstützung bei 4381 hielt. 1-Jahres-Performance EUR ca. +38%. Erwartung: Seitwärts bis Aufwärtsbewegung gegen Jahresende.