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    LAIQON: Nun ist alles bereit!

    LAIQON hat in den vergangenen Monaten mehrere Schritte umgesetzt, um die Kapitalstruktur des Konzerns langfristig robuster aufzustellen und die Grundlage für weiteres Wachstum zu schaffen. Im Mittelpunkt stand dabei ein umfassendes Finanzierungspaket aus Kapitalerhöhung, neuer Anleihe und einer Neuordnung bestehender Verbindlichkeiten.

    Bereits im April konnte eine Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen werden, aus der dem Unternehmen brutto rund 6,6 Mio. Euro zuflossen. Parallel dazu läuft die Platzierung einer neuen Anleihe, für die bereits Mitte April ein Zeichnungsvolumen von 5,7 Mio. Euro sowie zusätzliche Zusagen vorlagen.

    Inzwischen wurde zudem der dritte und strategisch besonders wichtige Bestandteil abgeschlossen: der Umtausch bestehender Finanzierungsinstrumente. Besitzer von Wandelschuldverschreibungen und einer älteren Anleihe konnten ihre Forderungen teilweise in neue Aktien und teilweise in die neue Anleihe tauschen. Das gesamte Tauschvolumen belief sich auf rund 13,4 Mio. Euro. Davon wurden etwa 10,7 Mio. Euro in Eigenkapital umgewandelt, während der verbleibende Teil über neue Anleihen refinanziert wurde.

    Damit verbessert sich nicht nur die Bilanzstruktur, auch die künftigen Rückzahlungsverpflichtungen werden spürbar entzerrt. Zugleich erhöht die Umwandlung in Aktien den finanziellen Spielraum für die nächsten Wachstumsschritte, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ausbau der digitalen Plattform sowie der großen Partnerprojekte im Asset Management.

    Bemerkenswert ist zudem das Niveau, auf dessen Basis die Aktienkomponente bewertet wurde. Der zugrunde gelegte Wandlungskurs von 6,25 Euro liegt deutlich über dem aktuellen Börsenkurs. Das kann als Hinweis gewertet werden, dass die beteiligten Investoren dem Unternehmen mittel- bis langfristig erhebliches Entwicklungspotenzial zutrauen.

    Mit den abgeschlossenen Maßnahmen hat LAIQON damit einen wichtigen Schritt vollzogen, um die nächste Wachstumsphase finanziell solide zu unterlegen. Entscheidend wird nun, dass sich die operative Dynamik – insbesondere beim Ausbau der Assets under Management und der Verbesserung der Profitabilität – wie angekündigt fortsetzt.

    (aktien-globlal.de, erstellt 01.06.26, 15:29 Uhr, veröffentlicht 01.06.26, 15:35 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die LAIQON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 4,87EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 14:52 Uhr) gehandelt.



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