Die Börse liebt solche Storys
Da staunen Macy's, Kohl's und Amazon - Dillard's übertrifft sie alle!
Totgesagte leben länger. Das stellt einmal mehr Dillard's unter Beweis. Die Aktie hat in den letzten 10 Jahren nicht nur die Konkurrenz outperformt, sie hat sogar die Nasdaq in den Schatten gestellt. Was geht da noch?
- Dillard's schlug Nasdaq und Amazon in zehn Jahren
- Hohe Margen und wertvoller Immobilienbesitz
- Aktienrückkäufe verkleinern Streubesitz und Risiko
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Die Aktie von Dillard's galt eigentlich schon als abgeschrieben. Shortseller deckten sich gehörig ein und das Ende der angeblich altmodischen Kaufhauskette galt als beschlossene Sache. Aber der Konzern aus Arkansas belehrte alle eines Besseren und das tat besonders den Short-Sellern gehörig weh.
Mit einer harten Kostenkontrolle, hohen Margen, wertvollen Immobilienbesitzen und einem extrem freundlichen Aktionärskurs, die geschätze Dividenden-Rendite liegt über fünf Prozent, startete die Aktie an der Börse wieder durch. Auf Sicht von 10 Jahren legte der Kurs stärker zu als der von Amazon oder der Technologiebörse Nasdaq.