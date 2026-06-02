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    Die Börse liebt solche Storys

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    Da staunen Macy's, Kohl's und Amazon - Dillard's übertrifft sie alle!

    Totgesagte leben länger. Das stellt einmal mehr Dillard's unter Beweis. Die Aktie hat in den letzten 10 Jahren nicht nur die Konkurrenz outperformt, sie hat sogar die Nasdaq in den Schatten gestellt. Was geht da noch?

    Für Sie zusammengefasst
    Die Börse liebt solche Storys - Da staunen Macy's, Kohl's und Amazon - Dillard's übertrifft sie alle!
    Foto: DALL-E

    Die Aktie von Dillard's galt eigentlich schon als abgeschrieben. Shortseller deckten sich gehörig ein und das Ende der angeblich altmodischen Kaufhauskette galt als beschlossene Sache. Aber der Konzern aus Arkansas belehrte alle eines Besseren und das tat besonders den Short-Sellern gehörig weh. 

    Mit einer harten Kostenkontrolle, hohen Margen, wertvollen Immobilienbesitzen und einem extrem freundlichen Aktionärskurs, die geschätze Dividenden-Rendite liegt über fünf Prozent, startete die Aktie an der Börse wieder durch. Auf Sicht von 10 Jahren legte der Kurs stärker zu als der von Amazon oder der Technologiebörse Nasdaq.

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    Eine Aktie, die kaum einer auf dem Zettel hat

    Es gibt Börsenstorys, die man einfach lieben muss. Während jahrelang über das Aussterben von Kaufhäusern diskutiert wurde und Amazon als eines der stärksten Argumente dafür angeführt wurde, entwickelte sich die Aktie einer regionalen Kaufhauskette zu einem der größten Gewinner an der Börse. 

    Zur Story gehört kein KI-Versprechen, keine riesige globale Plattform - einfach nichts Glamouröses. Einfach ein familiengeführtes Kaufhausunternehmen aus Little Rock, Arkansas, das Filialen betreibt und seine Immobilien verwaltet. Hört sich langweilig an, ist aber eine der interessantesten Börsengeschichten des letzten Jahrzehnts. 

    Besonders da Dillard's einen Großteil seiner Verkaufsflächen selbst besitzt. Das erhöht nicht nur die operative Flexibilität, sondern stärkt auch den Verdacht, dass in der Bilanz noch stille Reserven schlummern könnten. 

    Der Anti-Amazon-Trade

    Die These der Investoren war jahrelang ziemlich einfach. Einzelhändler, die nicht online punkten, werden von Amazon überrollt. Macy's und Kohl's waren Paradebeispiele dafür und auch die Aktie von Walmart litt jahrelang unter seinem schwachen Online-Auftritt, der jetzt zu den Stärken des Konzerns gehört. 

    Dillard's passte allerdings nie wirklich in dieses Schema. Der Konzern betreibt seine Filialen in der sogenannten "Sunbelt-Region". Der Sunbelt umfasst die südlichen und südwestlichen US-Bundesstaaten wie zum Beispiel Texas, Florida und Arizona. Sie zählen zu den schnell wachsenden Bundesstaaten in den USA. 

    Ausrichtung zahlt sich aus

    Für das am 02. Mai 2026 zu Ende gegangene erste Quartal vermeldete Dillard's einen Umsatz von 1,568 Milliarden USD-Dollar im Vergleich zu 1,529 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Obwohl der Umsatz nur geringfügig anzog, konnte der Konzern unterm Strich deutlich besser zulegen.

    Der Nettogewinn zog von 163,8 Millionen US-Dollar auf 250,6 Millionen US-Dollar an. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus den fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei 16,04 nach 10,39 US-Dollar im Vorjahr.

    Aktienrückäufe ein Vorteil und das Risiko

    Was die Aktie in den vergangenen Jahren angetrieben hat, sind die Aktienrückkäufe des Konzerns. Sie haben in der Vergangenheit den Gewinn je Aktie gestützt, aber auch dazu geführt, dass der Streubesitz deutlich kleiner geworden ist. Die Schätzungen sind dabei unterschiedlich. Sie reichen von sechs bis zehn Prozent und dürften eher am unteren Ende der Spanne liegen. 

    Analysten haben die Aktie kaum auf dem Schirm

    Mit einer Marktkapitalisierung von fast 10 Milliarden US-Dollar weckt die Aktie kein großes Interesse bei den Analysten. Zudem bestehen immer noch Zweifel daran, wie lange Dillard's sich so gut halten kann. Große Rabattschlachten sind bislang an der Kaufhauskette vorbeigegangen, doch trotzdem bleibt die Angst, wie lange Dillard's seinen Kurs noch beibehalten kann. 

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    Mein Tipp: Eine schöne Story, für kleines Geld 

    In diesem Jahr konnte Dillard's seine Erfolgsgeschichte noch nicht weiterschreiben. Seit Jahresanfang liegt der Kurs rund drei Prozent im Minus. Allerdings hat die Aktie den Mai mit einem Plus von mehr als acht Prozent beendet.

    Das Papier ist sicherlich eine der ungewöhnlichsten Geschichten im amerikanischen Einzelhandel. Auch wenn die Skeptiker wieder lauter werden, hat der Konzern sie alle in den vergangenen 10 Jahren Lügen gestraft und einigen Short-Sellern schlaflose Nächte bereitet. 

    Den geringen Streubesitz sollten Anleger allerdings im Hinterkopf behalten, er könnte zum Problem werden, wenn mal tatsächlich etwas bei Dillard's anbrennt. Insgesamt ist die Aktie eher als starker Dividenden-Titel einzustufen, da die Kaufhauskette auch gerne mal eine Sonderdividende zu der üblichen Ausschüttung oben drauf packt. 

    Da der Konzern in erster Linie noch in den Händen der Gründerfamilie liegt, belohnt sie sich so auch ein Stück dafür, dass sie Amazon & Co. so lange Zeit Paroli geboten haben. Eine kleine Position ist daher für Dividendenjäger durchaus vertretbar. 

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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