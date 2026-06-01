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    Ins Minus gedreht - Tasnim: Iran pausieren Austausch mit den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Aktien unter Druck durch Nahostkonflikt
    • Iran droht Sperrung von Hormus und Bab al Mandeb
    • Euro fällt, Renditen steigen, Ölpreise ziehen an
    INDEX-FLASH - Ins Minus gedreht - Tasnim: Iran pausieren Austausch mit den USA
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Montagnachmittag unter Sorgen um eine Verschärfung der Lage im Nahen Osten gelitten und sind leicht unter Druck geraten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 und sein deutsches Pendant, der Dax , rutschten ins Minus. Zuletzt verloren die Börsenbarometer 0,5 beziehungsweise 0,6 Prozent.

    Der Iran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen, berichtet die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf eine Erklärung. Der Iran und die "Achse des Widerstands" hätten die vollständige Sperrung der Straße von Hormus und der Straße von Bab al Mandab am Horn von Afrika auf ihre Agenda gesetzt. Das iranische Verhandlungsteam werde "Gespräche und den Austausch von Dokumenten über Vermittler" aussetzen, hieß es von Tasnim.

    In Reaktion auf die Nachricht fiel der Euro zum US-Dollar auf ein Tagestief. An den Anleihemärkten zogen die Renditen an, sodass die Kurse unter Druck gerieten. Die Ölpreise legten weiter zu./la/he





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