BARCLAYS stuft INTEL CORP auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intel von 65 auf 100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Klassische Hauptprozessoren (CPU) holten durch den Einsatz im Bereich der agentischen KI zum bisher üblichen Bedarf für Grafikprozessoren (GPU) auf, schrieb Tom O'Malley in einer am Montag vorliegenden Studie. Für diese Bewegung am besten positioniert sei aber der Intel-Konkurrent AMD./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 95,31EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Tom O'Malley
Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 65
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tom O'Malley
Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 100
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Währung: USD
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