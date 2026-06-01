BP Aktie steigt auf 6,1020€ - 01.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von BP. Sie steigt um +1,92 % auf 6,1020€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BP Aktie. Nach einem Plus von +0,64 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 6,1020€, mit einem Plus von +1,92 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die BP Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,09 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um -2,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,65 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BP eine positive Entwicklung von +22,31 % erlebt.

BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,31 % 1 Monat -7,65 % 3 Monate +5,09 % 1 Jahr +39,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie

Stand: 01.06.2026, 15:47 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen geopolitischer Spannungen (Straße von Hormus) auf Ölpreis, BP-Gewinne und Bewertung, volatile Kurzfristentwicklung und Vorratsauffüllung, Kaufgelegenheiten bei Kursen um €5–6, Spekulationen über Übernahme/Zerschlagung unter Einfluss von Elliott/Manifold sowie regulatorische Hürden, Marktkapitalisierung/Prämien‑Schätzungen und die Dividendenstärke.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.

Informationen zur BP Aktie

Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 94,24 Mrd. € wert.

Der Tankrabatt und gesunkene Rohölpreise haben die Autofahrer im Mai beim Spritkauf entlastet. Nach dem teuersten Tankmonat April waren die Kraftstoffe wieder günstiger zu haben, wie eine Bilanz des Automobilclubs ADAC für den Monat Mai zeigt. …

Im Mai `26 haben 7 Analysten die BP Aktie eingestuft.

So schlagen sich die Wettbewerber von BP

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,82 %. ENI notiert im Plus, mit +2,07 %. Shell notiert im Plus, mit +1,68 %. TotalEnergies legt um +1,81 % zu Exxon Mobil notiert im Plus, mit +2,54 %.

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Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.