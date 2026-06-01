BARCLAYS stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. James Gordon zog in einer am Montag vorliegenden Studie erste Schlüsse aus einer Präsentation zum Thema Lungenkrebs im Rahmen des Krebskongresses ASCO. Für das Datroway-Programm des Pharmakonzerns habe es positive Rückschlüsse aus Daten des Konkurrenten Merck & Co gegeben. Er sieht für das Medikament Avanzar ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis, auch wegen niedriger Erwartungen./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 156,9EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 15:50 Uhr) gehandelt.