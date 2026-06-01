Electrovac-Aktie nach erfolgreichem IPO im Aufwind!
Nach dem erfolgreichen Börsengang zieht electrovac 30 Tage später Bilanz: stabile Kurse, selektive Greenshoe-Nutzung und klare Wachstumspläne in sicherheitskritischen Hightech-Märkten.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- 30 Tage nach dem IPO endete die Stabilisierungsperiode am 29.05.2026; Schlusskurs am 29.05.2026: EUR 8,79 (+12,7% gegenüber Ausgabepreis EUR 7,80); Marktkapitalisierung ca. EUR 140,6 Mio.
- BankM fungierte als Stabilisierungsmanager und übte nur einen kleinen Teil der Greenshoe-Option aus: 119.846 von 576.000 Mehrzuteilungsaktien wurden gehandelt; Volumen der Stabilisierungsmaßnahmen: EUR 878.308,72.
- Mit der teilweisen Ausübung der Greenshoe-Option beträgt das Gesamtvolumen der Transaktion EUR 33,5 Mio.; der Streubesitz liegt bei rund 27%.
- BankM und Bankhaus Metzler begleiteten den IPO als Joint Bookrunner/Joint Lead Manager; die Emissionsstruktur enthielt ein spezielles Retail‑Zeichnungskonzept.
- Der Großteil des Nettoerlöses soll in den Ausbau globaler Produktionskapazitäten fließen (Erweiterung in Thailand, lokale Produktion in China, Zugang zu Lizenzen/Anlagen/Produktion in den USA); strategische Schwerpunkte: Personal Safety sowie Aerospace & Defense.
- electrovac ist Spezialist für hermetische Glas‑Metall‑Gehäuse, beschäftigt rund 550 Mitarbeitende an vier Produktionsstandorten (Deutschland, Österreich, Thailand) und beliefert weltweit über 250 Kunden (Anwendungen u. a. Airbags, Luft‑/Raumfahrt, Verteidigung).
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.