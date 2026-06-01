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    Electrovac-Aktie nach erfolgreichem IPO im Aufwind!

    Nach dem erfolgreichen Börsengang zieht electrovac 30 Tage später Bilanz: stabile Kurse, selektive Greenshoe-Nutzung und klare Wachstumspläne in sicherheitskritischen Hightech-Märkten.

    Electrovac-Aktie nach erfolgreichem IPO im Aufwind!
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • 30 Tage nach dem IPO endete die Stabilisierungsperiode am 29.05.2026; Schlusskurs am 29.05.2026: EUR 8,79 (+12,7% gegenüber Ausgabepreis EUR 7,80); Marktkapitalisierung ca. EUR 140,6 Mio.
    • BankM fungierte als Stabilisierungsmanager und übte nur einen kleinen Teil der Greenshoe-Option aus: 119.846 von 576.000 Mehrzuteilungsaktien wurden gehandelt; Volumen der Stabilisierungsmaßnahmen: EUR 878.308,72.
    • Mit der teilweisen Ausübung der Greenshoe-Option beträgt das Gesamtvolumen der Transaktion EUR 33,5 Mio.; der Streubesitz liegt bei rund 27%.
    • BankM und Bankhaus Metzler begleiteten den IPO als Joint Bookrunner/Joint Lead Manager; die Emissionsstruktur enthielt ein spezielles Retail‑Zeichnungskonzept.
    • Der Großteil des Nettoerlöses soll in den Ausbau globaler Produktionskapazitäten fließen (Erweiterung in Thailand, lokale Produktion in China, Zugang zu Lizenzen/Anlagen/Produktion in den USA); strategische Schwerpunkte: Personal Safety sowie Aerospace & Defense.
    • electrovac ist Spezialist für hermetische Glas‑Metall‑Gehäuse, beschäftigt rund 550 Mitarbeitende an vier Produktionsstandorten (Deutschland, Österreich, Thailand) und beliefert weltweit über 250 Kunden (Anwendungen u. a. Airbags, Luft‑/Raumfahrt, Verteidigung).



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