Chipkrise eskaliert: Die Handybranche steht vor einem Wendepunkt

Als Hauptursache nennen die Analysten die zunehmende Knappheit von Speicherchips. Die ohnehin angespannte Versorgungslage habe sich durch den Krieg mit Beteiligung des Iran zusätzlich verschärft.

Der weltweite Smartphone-Markt steht vor seinem stärksten Rückgang seit Beginn der Datenerfassung. Nach Angaben von Reuters rechnet das Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research inzwischen mit einem Rückgang der weltweiten Auslieferungen um 13,9 Prozent auf 1,08 Milliarden Geräte im Jahr 2026. Noch im Februar waren die Analysten von einem Minus von 12,4 Prozent ausgegangen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Günstige Smartphones besonders betroffen

Die Folgen zeigen sich vor allem im unteren Preissegment. Chiphersteller verlagern ihre Produktionskapazitäten zunehmend auf Komponenten für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz. Dadurch wird die Herstellung günstiger Smartphones immer schwieriger und teurer.

Bereits im ersten Quartal stiegen die Großhandelspreise für Smartphones weltweit um 14 Prozent, während die Auslieferungen im Jahresvergleich um 3,1 Prozent zurückgingen. Nach Einschätzung von Counterpoint dürfte sich dieser Trend fortsetzen, sobald bestehende Lagerbestände aufgebraucht sind. Einige Modelle mit Verkaufspreisen unter 150 US-Dollar könnten sogar ganz vom Markt verschwinden.

"Smartphone-Hersteller im unteren und mittleren Preissegment befinden sich in einer Zwickmühle zwischen Kostensteigerungen, die sie nicht auffangen können, und Verbrauchern mit begrenzter Kaufkraft", sagte Wang Yang, leitender Analyst bei Counterpoint Research. "Die Frage lautet nicht mehr, wie man den Absatz oder den Marktanteil steigern kann, sondern ob man überhaupt noch auf dem Markt bleiben soll."

Nach Einschätzung von Wang handelt es sich bei der aktuellen Speicherchip-Knappheit um die schwerwiegendste angebotsseitige Störung, die die Smartphone-Industrie bislang erlebt hat. Hersteller könnten die Auswirkungen weder durch Preisanpassungen noch durch Änderungen bei ihren Produkten ausgleichen.

Premiumanbieter trotzen dem Gegenwind

Deutlich robuster entwickelt sich dagegen das Premiumsegment. Apple erzielte im ersten Quartal einen Rekordumsatz, gestützt durch die Nachfrage nach der iPhone-17-Reihe. Für 2026 erwartet Counterpoint bei den Apple-Auslieferungen zunächst eine stabile Entwicklung. Im darauffolgenden Jahr soll das Absatzvolumen dann um 5 Prozent steigen.

Dank einer vergleichsweise stabilen Chipversorgung und hoher Gewinnmargen könnte Apple zusätzliche Marktanteile gewinnen. Gleichzeitig dürfte der Konzern weniger stark unter Druck geraten, Preise anzuheben.

Auch Samsung schlägt sich besser als der Gesamtmarkt. Der Konzern hielt seine Auslieferungen im ersten Quartal stabil. Für das Gesamtjahr prognostiziert Counterpoint lediglich einen Rückgang von 4 Prozent.

Chinesische Anbieter unter Druck

Besonders hart trifft die Entwicklung Hersteller mit starkem Fokus auf günstige Smartphones. Für Transsion erwartet Counterpoint einen Einbruch der Auslieferungen um 32 Prozent. Xiaomi dürfte ein Minus von 28 Prozent verzeichnen, während Honor voraussichtlich 20 Prozent verliert.

Die Chipkrise verändert damit die Kräfteverhältnisse in der Branche. Während Anbieter günstiger Geräte ums Überleben kämpfen, könnten große Premiumhersteller ihre Marktposition weiter ausbauen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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