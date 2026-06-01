Börsen Start Update
Börsenstart USA - 01.06. - US Tech 100 schwach -0,23 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 50.958,73 PKT und fällt um -0,12 %.
Top-Werte: Salesforce +7,74 %, NVIDIA +4,19 %, IBM +4,18 %, Microsoft +3,89 %, Chevron Corporation +2,60 %
Flop-Werte: Boeing -2,39 %, Amazon -1,83 %, Merck & Co -1,69 %, Procter & Gamble -1,68 %, Sherwin-Williams -1,46 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:45) bei 30.277,86 PKT und fällt um -0,23 %.
Top-Werte: Zscaler +10,04 %, Arm Holdings +9,81 %, Intuit +7,53 %, Workday (A) +6,30 %, Datadog Registered (A) +5,92 %
Flop-Werte: Qualcomm -8,60 %, Constellation Energy -7,12 %, Intel -6,34 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,62 %, Advanced Micro Devices -4,80 %
Der S&P 500 steht bei 7.574,13 PKT und verliert bisher -0,11 %.
Top-Werte: Fedex +19,78 %, MGM Resorts +13,69 %, ServiceNow +10,02 %, Humana +8,78 %, CDW Corporation +8,69 %
Flop-Werte: Qualcomm -8,60 %, Constellation Energy -7,12 %, Robinhood Markets Registered (A) -6,99 %, Intel -6,34 %, Vistra -4,83 %
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