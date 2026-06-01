BERNSTEIN RESEARCH stuft Relx auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Christophe Cherblanc adressierte in einer am Montag vorliegenden Studie Befürchtungen der Anleger rund um den Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Geschäftsmodell des britischen Fachverlages und Datenbankanbieters. Um beurteilen zu können, ob und wann es zu erheblichen Umbrüchen in der Branche kommt, werde eine bessere Einschätzung der effektiven Gesamtkosten von KI ein entscheidender Faktor sein. Angesichts der jeweiligen Zielmärkte dürfte sich diesbezüglich die Klarheit bei Relx schneller einstellen als bei dem Wettbewerber Wolters Kluwer./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 17:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 05:02 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,70 % und einem Kurs von 29,12EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.