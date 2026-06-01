Zscaler - Aktie schießt in die Höhe +10,04 % - 01.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Zscaler. Mit einer Performance von +10,04 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Zscaler ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Sicherheitslösungen, spezialisiert auf Zero-Trust-Architekturen. Hauptprodukte sind ZIA und ZPA. Konkurrenz besteht durch Palo Alto Networks, Cisco und Fortinet. Zscalers Alleinstellungsmerkmal ist die umfassende Cloud-native Plattform zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Zscaler Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,17 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zscaler Aktie damit um -22,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,86 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Zscaler -36,44 % verloren.

Während Zscaler heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,23 %. Damit gehört Zscaler heute zu den auffälligeren Werten.

Zscaler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -22,91 % 1 Monat +8,86 % 3 Monate -1,17 % 1 Jahr -49,63 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zscaler Aktie

Stand: 01.06.2026, 16:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Zscaler. Debatten drehen sich, ob schon ein Boden vorhanden ist oder weitere Abwärtsbewegung droht, gefolgt von Potenzial nach oben. Die Zahlen werden grundsätzlich als gut gesehen, doch es gibt Skepsis über ein Haar in der Suppe. Manche sehen nach dem Marktwachstum Kaufgelegenheiten; der Kurs reagierte nach den Zahlen volatil. Fokus: Timing, Bewertung, Fundamentals.

Informationen zur Zscaler Aktie

Es gibt 161 Mio. Zscaler Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,12 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,97 %. Fortinet notiert im Plus, mit +3,23 %. Palo Alto Networks notiert im Plus, mit +2,65 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) legt um +3,67 % zu Cloudflare Registered (A) notiert im Plus, mit +3,28 %.

Zscaler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zscaler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zscaler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.