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    UN-Sicherheitsrat tagt zu Eskalation des Kriegs im Libanon

    Für Sie zusammengefasst
    • UN-Sicherheitsrat tagt zu Eskalation im Libanon
    • Sondersitzung auf Frankreichs Antrag um 21 Uhr
    • Bodenvormarsch Israels verschärfte Lage bei Beirut
    UN-Sicherheitsrat tagt zu Eskalation des Kriegs im Libanon
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der UN-Sicherheitsrat befasst sich noch heute bei einer Sondersitzung mit der Eskalation des Kriegs im Libanon. Das Treffen sei auf Antrag Frankreichs für 21.00 Uhr MESZ (15.00 Uhr Ortszeit) angesetzt, hieß es aus Diplomatenkreisen in New York.

    Der Krieg im Libanon war mit dem Vormarsch israelischer Bodentruppen und möglichen neuen Angriffen im Raum von Beirut zuvor eskaliert - obwohl eigentlich Mitte April eine Waffenruhe verkündet wurde./cah/DP/jha



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    UN-Sicherheitsrat tagt zu Eskalation des Kriegs im Libanon Der UN-Sicherheitsrat befasst sich noch heute bei einer Sondersitzung mit der Eskalation des Kriegs im Libanon. Das Treffen sei auf Antrag Frankreichs für 21.00 Uhr MESZ (15.00 Uhr Ortszeit) angesetzt, hieß es aus Diplomatenkreisen in New York. …
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