Barclays hebt Ziel für AMD auf 665 Dollar - 'Overweight'

Da hast du recht und Glückwunsch zur Ausdauer. Gibt vermutlich nicht mehr soviele, die diese Aktie ab 2009 bis heute nie mehr gehandelt haben wegen des First in first out Prinzips.



Wahnsinn, lag dein Einstiegskurs damals so bei 2$?[/quote]





Nein, bei 8,90 Euro, macht aber auch einen Faktor 42! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif

Das genaue Kaufdatum kann ich nicht mehr ermitteln, muss aber vor April 2006 gewesen sein, weil es im Bestand

vom 1.4.2006 im Depot angezeigt wird.





Ich habe gerade festgestellt, dass ich sogar mal 4.000 Stück hatte. In 2007 muss ich die Hälfte verkauft haben.

Die DB zeigt so alte Transaktionen leider nicht mehr an, nur die alten Bestände.

Inzwischen habe ich übrigens die Abrechnung der DB bekommen und sie haben korrekterweise keine KESt abgezogen.





Nun ja, die Kohle ist auf dem Konto. Schauen wir mal ob der Kurs jetzt abstürzt oder ob es noch bis 1000 geht. 😲

Mit dem Teilverkauf fühle ich mich auf jeden Fall wohl, egal wie es weitergeht.





Bei meinen Wasserstoffaktien Ballard und Plug Power haben ich vor einigen Jahren den Verkauf verpasst, soll mir nicht

noch einmal passieren.



