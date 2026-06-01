ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für AMD auf 665 Dollar - 'Overweight'
- Barclays hebt Kursziel für AMD auf 665 US-Dollar
- Einstufung für AMD bleibt bei Overweight durch Barclays
- CPUs gleichen durch agentische KI den GPU-Bedarf an
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMD von 500 auf 665 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Klassische Hauptprozessoren (CPU) holten durch den Einsatz im Bereich der agentischen KI zum bisher üblichen Bedarf für Grafikprozessoren (GPU) auf, schrieb Tom O'Malley in einer am Montag vorliegenden Studie. AMD sei am besten positioniert, um von diesem Wandel zu profitieren./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:30 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,35 % und einem Kurs von 423,5 auf Tradegate (01. Juni 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +8,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 693,41 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 484,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 665,00USD was eine Bandbreite von -9,12 %/+56,97 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 665 US-Dollar
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Community Beiträge zu Advanced Micro Devices - 863186 - US0079031078
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Aber warum verkaufen? Das macht null Sinn, die neuen Chips kommen ja erst noch...einmal mit Profis arbeiten...
Da hast du recht und Glückwunsch zur Ausdauer. Gibt vermutlich
nicht mehr soviele, die diese Aktie ab 2009 bis heute nie mehr
gehandelt haben wegen des First in first out Prinzips.
Wahnsinn, lag dein Einstiegskurs damals so bei 2$?[/quote]
Nein, bei 8,90 Euro, macht aber auch einen Faktor 42! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
unglaublich, Weihnachten am 6. Mai