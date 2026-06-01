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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays hebt Ziel für AMD auf 665 Dollar - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Kursziel für AMD auf 665 US-Dollar
    • Einstufung für AMD bleibt bei Overweight durch Barclays
    • CPUs gleichen durch agentische KI den GPU-Bedarf an
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt Ziel für AMD auf 665 Dollar - 'Overweight'
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMD von 500 auf 665 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Klassische Hauptprozessoren (CPU) holten durch den Einsatz im Bereich der agentischen KI zum bisher üblichen Bedarf für Grafikprozessoren (GPU) auf, schrieb Tom O'Malley in einer am Montag vorliegenden Studie. AMD sei am besten positioniert, um von diesem Wandel zu profitieren./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:30 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,35 % und einem Kurs von 423,5 auf Tradegate (01. Juni 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +8,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 693,41 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 484,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 665,00USD was eine Bandbreite von -9,12 %/+56,97 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 665 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 572,57, was eine Steigerung von +35,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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