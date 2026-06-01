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    Preiskrieg und Inflation

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    EZB: Die Zinsen müssen hoch, sagt Schnabel

    Die Europäische Zentralbank kann die inflationsfördernden Auswirkungen des Irankriegs nicht länger ignorieren, sagt EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel.

    Für Sie zusammengefasst
    Preiskrieg und Inflation - EZB: Die Zinsen müssen hoch, sagt Schnabel
    Foto: Michael Kappeler - dpa

    Der Preisdruck habe sich inzwischen über den Energiesektor hinaus ausbreitet und das Risiko steigender Inflationserwartungen nehme zu, meint Schnabel.

    Schäden an der Energieinfrastruktur und an globalen Lieferketten hätten die Preisdynamik bereits nachhaltiger verändert, sodass die Zentralbank selbst dann reagieren müsse, wenn der Konflikt sofort enden würde, erklärte Schnabel am Montag auf einer Konferenz der Bank of Korea in Seoul.

    "Wir können diesen Schock nicht länger einfach ausblenden", sagte Schnabel, die als die restriktivste Vertreterin (Falke) innerhalb der EZB gilt. 

    Die Aussagen untermauern Schnabels Äußerungen aus der vergangenen Woche, wonach bei der EZB-Sitzung am 10. und 11. Juni eine Zinserhöhung notwendig sein dürfte. Die Märkte rechnen inzwischen weitgehend mit einem solchen Schritt, da die Währungshüter befürchten, dass höhere Energiekosten zunehmend auf die allgemeine Inflation übergreifen könnten.

    Gleichzeitig vermeiden es viele Notenbanker bislang, konkrete Signale über den weiteren Zinspfad zu geben, da die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts schwer abschätzbar bleiben.

    Schnabel deutete an, dass es noch zu früh sei, die Zahl möglicher Zinsschritte festzulegen. Die EZB werde weiterhin eingehende Wirtschaftsdaten sowie die Entwicklungen im Nahen Osten genau beobachten.

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    Nach Einschätzung Schnabels unterscheidet sich der aktuelle Schock von früheren Energiekrisen, weil er zunehmend wie ein globaler Nachfrageschock wirke und gleichzeitig die Produktionskosten weltweit erhöhe.

    Steigende Produzentenpreise in China und anderen Ländern dürften sich entlang der globalen Lieferketten weitergeben und die Güterinflation nach einer langen Phase gedämpfter Preissteigerungen bei Industriewaren wieder anheizen, so Schnabel.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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