Aktien New York
Verhaltener Auftakt - Zwischen KI-Euphorie und Iran-Skepsis
- Dow -0,1% bei 50.970, Nasdaq -0,2% und S&P +0,22
- Software im Fokus, Chips und Magnificent 7 fallen
- Vergeltung gemeldet Iran stoppt Nachrichten mit USA
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat der Handel am Montag durchwachsen begonnen. Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial verlor nach einem Rekordhoch im frühen Handel zuletzt 0,1 Prozent auf 50.970 Punkte. Für weitere Indizes blieben Bestmarken von Beginn an aus. Der technologielastige Nasdaq 100 gab zuletzt um 0,2 Prozent auf 30.265 Zähler nach. Der marktbreite S&P 500 legte hingegen um 0,22 Prozent auf 7.580,06 Punkte zu.
Weiterhin sorgte neben dem Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) der Iran-Krieg für den größten Gesprächsstoff. Im KI-Bereich setzten die Investoren nun auf die Softwarebranche, die lange Zeit unter Verdrängungssorgen gelitten hatte. Die sonst als KI-Treiber bekannten Chipwerte notierten überwiegend im Minus, genauso wie die allgemein bedeutenden "Magnificent 7".
In den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs gab es eher wieder Rückschritte. Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Außerdem berichtete die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim, der Iran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen./tih/he
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Dividendenstatistik Mai 2026
Hallo allerseits,
Stark: Cisco Systems +32 , ABN AMBRO +17, ING +12, Deutsche Post +9 ,
|ALTRIA GRP INC. DL-,333
|80,57
|BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
|59,85
|CAPITAL STHWEST CORP.DL 1
|19,60
|DEUTSCHE POST AG NA O.N.
|139,89
|SAP SE O.N.
|150,00
|DAIMLER TRUCK HLDG NA ON
|285,00
|ALLIANZ SE NA O.N.
|188,85
|SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
|47,25
|GL X-N.100 CC DLD
|17,26
|DBS GRP HLDGS SD 2
|43,14
|ABN AMRO BANK DR/EO1
|170,82
JAN 292
FEB 457
MRZ 423
APR 1.264
MAI 1.202
Alles neu macht der Mai...
Das 💰 kam diesmal von AbbVie, Agree Realty, Air Baltic (A), Aixtron, ASML, BASF, BKW, Croda International, DHL, General Mills, Gladstone Capital, Goldman Sachs (A), Hormel Foods, Invest Latour, Investor, Itaú Unibanco, Kingspan, L'Oréal, Lotus Bakeries, LVMH, Main Street Capital, Mastercard, Mid-America Apts., Nibe, Northland Power, OHI, Opap, Renault, Taylor Wimpey und Texas Instruments.