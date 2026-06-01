erste Charge von T800 Humanoiden Robotern läuft vom Band - Beginn der Massenauslieferung

SHENZHEN, China, 1. Juni 2026 /PRNewswire/ -- EngineAI Robotics, ein Innovator auf dem Gebiet der humanoiden Roboter, gab den offiziellen Start der EngineAI Intelligent Manufacturing Base (Honghualing, Shenzhen) bekannt. Der Start der neuen Produktionsstätte fällt zusammen mit der Auslieferung der ersten Serie seiner Flaggschiff-Modelle, der humanoiden Full-Size-Roboter der T800-Serie.. Dieser Meilenstein markiert den Eintritt des Unternehmens in eine neue entscheidende Phase der Skalierung seiner Lieferfähigkeit auf 10.000 Einheiten.

Auf einer Fläche von rund 12.000 Quadratmetern bietet die Manufacturing Base in Shenzhen einen integrierten, geschlossenen Fertigungsprozess, der von der Materialeingangskontrolle und der Prüfung der Komponentenmontage bis hin zur Endmontage, der Endprüfung, dem Massenversand und der Wartung nach dem Verkauf alles abdeckt. Mit diesem effizienten Layout kann alle 15 Minuten ein neuer humanoider Roboter die Produktionslinie verlassen.