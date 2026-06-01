Silberpreis stürzt ab -1,43 % auf 74,20 USD

-1,43 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,62 % 1 Monat +0,46 % 3 Monate -23,15 % 1 Jahr +130,05 %

Abverkauf am Silbermarkt:in 24 Stunden, aktueller Kurs 74,20. Investoren ziehen Kapital ab.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 32,25554USD. Heute steht er bei 74,20USD. Das Investment wäre auf 23.004,7USD gewachsen – eine Steigerung von +130,05 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein gemischtes Silber-Sentiment. Kurzfristig wird 60–65 USD als mögliches Niveau genannt; einige rechnen mit Abwärtsbewegungen bis 30 USD, andere mit 100–150 USD – teils auch 500 USD in Langfrist-Szenarien. Konsens fehlt, man verweist auf hohe Volatilität. Die Aussagen beziehen sich auf die letzten 14 Tage.