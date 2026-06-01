Silberpreis
Silberpreis stürzt ab -1,43 % auf 74,20 USD
Verkaufsdruck bei Silber: Kurs sinkt deutlich auf 74,20 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,62 %
|1 Monat
|+0,46 %
|3 Monate
|-23,15 %
|1 Jahr
|+130,05 %
Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 32,25554USD. Heute steht er bei 74,20USD. Das Investment wäre auf 23.004,7USD gewachsen – eine Steigerung von +130,05 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein gemischtes Silber-Sentiment. Kurzfristig wird 60–65 USD als mögliches Niveau genannt; einige rechnen mit Abwärtsbewegungen bis 30 USD, andere mit 100–150 USD – teils auch 500 USD in Langfrist-Szenarien. Konsens fehlt, man verweist auf hohe Volatilität. Die Aussagen beziehen sich auf die letzten 14 Tage.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|350,90EUR
|-1,40 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|123,52EUR
|-1,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|252,20EUR
|-1,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|382,88EUR
|-1,61 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|99,67EUR
|+0,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|598,70EUR
|-1,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|368,04EUR
|-1,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,52EUR
|-1,30 %
|Long
|1
|0,00
|124,94EUR
|-0,22 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,435EUR
|-0,85 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.