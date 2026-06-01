Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 01.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SAP
Tagesperformance: +6,33 %
Tagesperformance: +6,33 %
Platz 1
Performance 1M: +16,87 %
Performance 1M: +16,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
SAP-Sentiment im wallstreetonline-Forum ist gemischt. Technisch dominieren Long-Setups: Einstieg 162–166 €, SL 154,80 €, TP 168,90 €, TP2 183,90 €, TP3 189,80 €. Widerstände: 168–170 €, danach 178–184 €. Fundamentale Sicht: teils kritisch zur KI-Revolution, teils optimistisch (Ziel 200–210 €). 14-Tage-Entwicklung grob 150–170 €-Schwankungen, keine klare Richtung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: -5,39 %
Tagesperformance: -5,39 %
Platz 2
Performance 1M: -4,31 %
Performance 1M: -4,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum ist Rheinmetall-Sentiment gemischt und volatil. Insiderkäufe im Mai (5 Käufe, ca. 1110 Stück zu 1158–1405 EUR) gelten als positives Fundamentalsignal; Verträge (Rumänien, Offshore-Boote) unterstützen positive Perspektiven. Kritik konzentriert sich auf Lieferketten/Lead Times und kurzfristige Kursvolatilität. Langfristig werden höhere Kurse erwartet, Risiko bleibt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Airbus
Tagesperformance: -3,96 %
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 3
Performance 1M: +2,89 %
Performance 1M: +2,89 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -3,51 %
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 4
Performance 1M: +1,66 %
Performance 1M: +1,66 %
Bayer
Tagesperformance: -3,49 %
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 5
Performance 1M: -7,51 %
Performance 1M: -7,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment bleibt gemischt; 14-Tage-Kursentwicklung insgesamt volatil/seitwärts. Positiv gestimmte Stimmen sehen Potenzial trotz Rechtsrisiken; negativere Stimmen halten Bewertung für zu hoch (Kurse unter 30 EUR). Jefferies hebt Ziel auf 40 EUR; andere Analysten bleiben skeptisch. Supreme Court-Entscheidung bleibt entscheidender Katalysator für Vergleiche und Kursdynamik.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -3,48 %
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 6
Performance 1M: +7,70 %
Performance 1M: +7,70 %
Zalando
Tagesperformance: -2,25 %
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 7
Performance 1M: +10,81 %
Performance 1M: +10,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
wallstreetONLINE-Forum: Zalando-Sentiment gemischt. Kurzfristig Gewinnmitnahmen- und DAX-Spekulationen, aber kein klares Crash-Signal. Fundamentale Signale bleiben positiv: Insiderkauf durch Anna Dimitrova (900 Stück zu 22,30 € am 28.05.2026) unterstützt die Perspektive. Leerverkaufsdaten moderat: D.E. Shaw reduziert, Marshall Wace erhöht. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ca. 22–23 €.
Scout24
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 8
Performance 1M: +1,72 %
Performance 1M: +1,72 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 73,21%
|PUT: 26,79%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 46,43 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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