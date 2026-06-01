Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.06.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
TeamViewer
Tagesperformance: +8,20 %
Platz 1
Performance 1M: +35,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Im wallstreetonline-Forum zu TeamViewer zeigt sich ein gemischtes Sentiment: undervaluation trotz moderatem Wachstum, Ro40 ca. 50% (Umsatzwachstum 2024 ~7%, EBITDA-Marge ~44%), starker FCF. Einige warnen, Ro40 sei defensiv, Wachstum bleibt moderat. Technisch: Ausbruch über 200-Tage-Linie um 6,08 EUR möglich; erster Widerstand ca. 6,50 EUR. Kursziele 9–15 EUR; HV naht. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: leicht erholt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: +7,96 %
Platz 2
Performance 1M: +7,87 %
ATOSS Software
Tagesperformance: +7,52 %
Platz 3
Performance 1M: +7,41 %
SAP
Tagesperformance: +6,52 %
Platz 4
Performance 1M: +16,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
SAP-Sentiment im wallstreetonline-Forum ist gemischt. Technisch dominieren Long-Setups: Einstieg 162–166 €, SL 154,80 €, TP 168,90 €, TP2 183,90 €, TP3 189,80 €. Widerstände: 168–170 €, danach 178–184 €. Fundamentale Sicht: teils kritisch zur KI-Revolution, teils optimistisch (Ziel 200–210 €). 14-Tage-Entwicklung grob 150–170 €-Schwankungen, keine klare Richtung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Nemetschek
Tagesperformance: +5,93 %
Platz 5
Performance 1M: +0,85 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -5,14 %
Platz 6
Performance 1M: +14,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment: Fundamentale Headlines (Cash-Flow-Guidance 2026, Nedinsco-Übernahme, OrbitISR) stärken fundamentale Bewertung; Chartseite: ein Posting meldet 4,66% Kursrückgang trotz Prognose-Erhöhung. Mehrere Beiträge sprechen von positiver Auftragslage und möglichem Kursanstieg. 14-Tage-Kursentwicklung nicht angegeben; insgesamt eher bullisch, aber kurzfristig volatil.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -5,00 %
Platz 7
Performance 1M: +36,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt aktuelles bullisches Sentiment zu Siltronic: Chart-Ausbruch, fortgesetzter Aufwärtstrend und KI-/Halbleiter-Thema. Fundamentale Impulse: Citigroup-Kursziel 105 €. Wacker verkauft ca. 2,1 Mio. Siltronic-Aktien (ca. 7% des Kapitals); Anteil sinkt auf rund 24%; Bruttoerlös ca. 188 Mio €, bleibt größter Aktionär. Die letzten 14 Tage zeigen Aufwärtsdynamik.
AIXTRON
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 8
Performance 1M: +25,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt. Positiv treibt Jefferies Buy-Bestätigung mit Ziel 61,28€ wegen stärkerer Auftragsdynamik in Optoelektronik/GaN (Beitrag 1). Gegenpositionen: Deutsche Bank Hold (43€); Bank of America mit 72€ wird als Short-Seller-Story gesehen. Intraday stark volatil (58–61€, Pre-Market 61,10€). Short-Quote Shaw 0,71% gestiegen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage um die 60€.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 9
Performance 1M: +21,09 %
United Internet
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 10
Performance 1M: -1,53 %
1&1
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 11
Performance 1M: +4,32 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 12
Performance 1M: +8,58 %
Nagarro
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 13
Performance 1M: -6,85 %
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 14
Performance 1M: +2,06 %
Nordex
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 15
Performance 1M: -14,71 %
