Barclays belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 16500 Pence

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 155,3 auf Tradegate (01. Juni 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um -4,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,04 %.

Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 241,23 Mrd..

AstraZeneca zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 157,89GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 16.500,00GBP was eine Bandbreite von -26,07 %/+10.507,52 % bedeutet.