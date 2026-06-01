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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 16500 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays belässt Astrazeneca auf Overweight 16500 Pence
    • James Gordon zieht Schlüsse aus ASCO-Präsentation
    • Datroway positiv durch Merck-Daten, Avanzar vorteilhaft
    ANALYSE-FLASH - Barclays belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 16500 Pence
    Foto: Caro | Sorge - picture alliance

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. James Gordon zog in einer am Montag vorliegenden Studie erste Schlüsse aus einer Präsentation zum Thema Lungenkrebs im Rahmen des Krebskongresses ASCO. Für das Datroway-Programm des Pharmakonzerns habe es positive Rückschlüsse aus Daten des Konkurrenten Merck & Co gegeben. Er sieht für das Medikament Avanzar ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis, auch wegen niedriger Erwartungen./tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:20 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 155,3 auf Tradegate (01. Juni 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um -4,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 241,23 Mrd..

    AstraZeneca zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 157,89GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 16.500,00GBP was eine Bandbreite von -26,07 %/+10.507,52 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 16500 Euro




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