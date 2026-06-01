Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 01.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SAP
Tagesperformance: +6,61 %
Tagesperformance: +6,61 %
Platz 1
Performance 1M: +16,87 %
Performance 1M: +16,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
SAP-Sentiment im wallstreetonline-Forum ist gemischt. Technisch dominieren Long-Setups: Einstieg 162–166 €, SL 154,80 €, TP 168,90 €, TP2 183,90 €, TP3 189,80 €. Widerstände: 168–170 €, danach 178–184 €. Fundamentale Sicht: teils kritisch zur KI-Revolution, teils optimistisch (Ziel 200–210 €). 14-Tage-Entwicklung grob 150–170 €-Schwankungen, keine klare Richtung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: -5,60 %
Tagesperformance: -5,60 %
Platz 2
Performance 1M: -4,31 %
Performance 1M: -4,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum ist Rheinmetall-Sentiment gemischt und volatil. Insiderkäufe im Mai (5 Käufe, ca. 1110 Stück zu 1158–1405 EUR) gelten als positives Fundamentalsignal; Verträge (Rumänien, Offshore-Boote) unterstützen positive Perspektiven. Kritik konzentriert sich auf Lieferketten/Lead Times und kurzfristige Kursvolatilität. Langfristig werden höhere Kurse erwartet, Risiko bleibt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +4,57 %
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 3
Performance 1M: -6,52 %
Performance 1M: -6,52 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -4,27 %
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 4
Performance 1M: -1,65 %
Performance 1M: -1,65 %
Airbus
Tagesperformance: -3,94 %
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 5
Performance 1M: +2,89 %
Performance 1M: +2,89 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -3,79 %
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 6
Performance 1M: +2,24 %
Performance 1M: +2,24 %
Bayer
Tagesperformance: -3,71 %
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 7
Performance 1M: -7,51 %
Performance 1M: -7,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment bleibt gemischt; 14-Tage-Kursentwicklung insgesamt volatil/seitwärts. Positiv gestimmte Stimmen sehen Potenzial trotz Rechtsrisiken; negativere Stimmen halten Bewertung für zu hoch (Kurse unter 30 EUR). Jefferies hebt Ziel auf 40 EUR; andere Analysten bleiben skeptisch. Supreme Court-Entscheidung bleibt entscheidender Katalysator für Vergleiche und Kursdynamik.
SAFRAN
Tagesperformance: -3,64 %
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 8
Performance 1M: +12,26 %
Performance 1M: +12,26 %
TotalEnergies
Tagesperformance: +2,81 %
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 9
Performance 1M: -5,07 %
Performance 1M: -5,07 %
ENI
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 10
Performance 1M: -6,08 %
Performance 1M: -6,08 %
Vinci
Tagesperformance: -2,64 %
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 11
Performance 1M: -2,25 %
Performance 1M: -2,25 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,30 %
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 12
Performance 1M: -4,22 %
Performance 1M: -4,22 %
Ferrari
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 13
Performance 1M: -1,93 %
Performance 1M: -1,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Ferrari
Laut dem wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu Ferrari. Fundamentale Argumente: EBIT-Marge ca. 39% und eine historisch hohe Bewertung (KGV ca. 30). EV-bezogene Skepsis: Batteriegewicht, E-Ferrari-Strategie und Vergleiche zu Maserati/Folgore. Einige setzen auf Rebound durch Scheich-Käufe; andere sehen das Valuations-Niveau kritisch. 14-Tage-Verlauf wird nicht numerisch angegeben.
wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Rheinmetall-Aktie im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte