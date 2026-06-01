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    USA

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    ISM-Industriestimmung verbessert sich stärker als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • ISM-Einkaufsmanagerindex steigt im Mai auf 54,0
    • Anstiege bei neuen Aufträgen und Beschäftigung
    • Bezahlte Preise sinken, bleiben weiter hoch
    USA - ISM-Industriestimmung verbessert sich stärker als erwartet
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Mai stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 1,3 Punkte auf 54,0 Punkten, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 53,0 Punkte gerechnet. Der ISM-Index bleibt weiter klar über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.

    "Damit zeigt sich, dass die US-Konjunktur bislang widerstandsfähig gegenüber geopolitischen Herausforderungen ist", kommentierte Ulrich Wortberg, Volkswirt bei der Helaba. Anstiege gab es bei den Unterindikatoren für neue Aufträge und die Beschäftigung. Rückläufig war der Wert für die bezahlten Preise, der sich aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau befindet. "Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass Marktteilnehmer auf Zinserhöhungen seitens der US-Notenbank setzen", schreibt Wortberg./jsl/he





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