Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie steigt zweistellig um +10,45 % - 01.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Samsung Electronics (Spons. GDR). Mit einer Performance von +10,45 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie. Nach einem Plus von +4,47 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 3.225,00€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Samsung Electronics (GDR) ist ein globaler Technologiekonzern mit Fokus auf Halbleiter, Smartphones, TVs und Haushaltsgeräte. Weltweit führend bei Speicherchips und Android-Smartphones. Wichtige Konkurrenten: Apple, TSMC, SK Hynix, Huawei, Xiaomi, LG. Stärken: vertikal integrierte Wertschöpfung, Skalenvorteile, starke Marke, breite Produktpalette und hohe F&E-Investitionen.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie damit um +23,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,78 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +139,51 % gewonnen.

Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +23,28 % 1 Monat +36,78 % 3 Monate +61,07 % 1 Jahr +354,67 %

Informationen zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie

Stand: 01.06.2026, 16:44 Uhr

Es gibt 263 Mio. Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktien. Damit ist das Unternehmen 847,09 Mrd. € wert.

Der weltweite Smartphone-Markt steuert auf seinen stärksten Einbruch aller Zeiten zu. Vor allem günstige Geräte geraten durch Chipmangel unter Druck.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,50 %. Micron Technology notiert im Plus, mit +6,79 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -6,57 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +5,78 % zu

Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.