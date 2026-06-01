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    Besonders beachtet!

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    Xiaomi Aktie steigt - 01.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Xiaomi Aktie bisher um +1,24 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.

    Besonders beachtet! - Xiaomi Aktie steigt - 01.06.2026
    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Xiaomi aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 01.06.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von +1,24 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Xiaomi Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,1130, mit einem Plus von +1,24 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Obwohl sich die Xiaomi Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -14,39 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -6,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,99 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Xiaomi -29,30 % verloren.

    Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,25 %
    1 Monat -7,99 %
    3 Monate -14,39 %
    1 Jahr -45,41 %
    Stand: 01.06.2026, 16:45 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung und Bewertung von Xiaomi, mit Fokus auf Profitabilität der Auto-Sparte, Margen, und die hohen Investitionskosten (Europa ca. 30–40 Mrd USD). Absatzerwartungen für 2026, Realismus der Hochrechnungen und deren Einfluss auf Kursrückgänge werden argumentiert. Zudem werden negative Cashflows (4Q25 − RMB 4,4 Mrd; 1Q26 − RMB 1,2 Mrd), Net Cash ~ RMB 148 Mrd und Eigenkapitalquote >50% diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

    Zur Xiaomi Diskussion

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,00 Mrd. € wert.

    Chipkrise eskaliert: Die Handybranche steht vor einem Wendepunkt


    Der weltweite Smartphone-Markt steuert auf seinen stärksten Einbruch aller Zeiten zu. Vor allem günstige Geräte geraten durch Chipmangel unter Druck.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,10 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,71 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +8,04 %.

    Xiaomi Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Xiaomi

    +1,15 %
    -6,25 %
    -7,99 %
    -14,39 %
    -45,41 %
    +152,52 %
    +2,14 %
    +62,85 %
    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1
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