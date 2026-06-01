Iran pocht auf Waffenruhe im Libanon

Anndreass0802 schrieb 30.05.26, 17:58

es sieht so aus, als wenn der Status quo noch eine Weile so weiterläuft. Macht er einen Deal, muss er den aber eben auch bei seiner eigenen Anhängerschsft als Erfolg verkaufen können und dann kann er nicht ständig Dinge behaupten, die gar nicht vereinbart sind. Ohne klare Atomaussagen z. B. wird das nichts. Das ist aber genau der Grund, dass er nicht zustimmt, obwohl er das am liebsten täte. Nur wenn die Ölreserven erschöpft sind (das dauert nicht mehr lange,wohl so ca. 3 Monate) und der Preis auf 150+ Dollar steigt, hat er ein Riesenproblem. Knickt der Iran nicht ein und danach sieht es im Moment nicht aus, bleibt im gar nichts anderes mehr übrig als noch mal anzugreifen. Tatenlos rumsitzen und nur irgendwas faseln geht bei diesem Preisniveau einfach nicht und die Börsen stürzen dann sowieso ab, ob mit oder ohne Krieg. Allerdings muss er dann wirklich all in gehen, nur ein paar Bomber starten reicht nicht. Letztlich gehe ich ohnehin davon aus, dass wir mehr oder weniger schlafwandelnd in eine gewaltige Weltwirtschaftskrise hineinlaufen..