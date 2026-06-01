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    Besonders beachtet!

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    PVA TePla Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 01.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die PVA TePla Aktie bisher Verluste von -6,18 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PVA TePla Aktie.

    Besonders beachtet! - PVA TePla Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 01.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

    PVA TePla aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 01.06.2026

    Mit einer Performance von -6,18 % musste die PVA TePla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PVA TePla-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +62,77 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,95 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PVA TePla +91,33 % gewonnen.

    Während PVA TePla deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,13 %.

    PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,05 %
    1 Monat +19,95 %
    3 Monate +62,77 %
    1 Jahr +157,03 %
    Stand: 01.06.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur PVA TePla Aktie

    Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 891,75 Mio.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, AIXTRON und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -4,76 %.

    PVA TePla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PVA TePla

    -7,02 %
    -5,81 %
    +19,79 %
    +65,36 %
    +160,68 %
    +133,71 %
    +78,49 %
    +1.659,84 %
    +214,11 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100
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    Verfasst von Markt Bote
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