Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 01.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.467,31USD pro Feinunze und notiert damit -1,50 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 74,65USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,84 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 97,02USD und verzeichnet ein Plus von +5,57 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 93,74USD und verzeichnet ein Plus von +6,43 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.367,00 USD 0,00 % Platin 1.933,00 USD +0,39 % Kupfer London Rolling 13.809,66 USD +1,60 % Aluminium 3.759,29 PKT +1,16 % Erdgas 3,177 USD -3,47 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Plus von +6,43 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 01.06.26, 17:29 Uhr.