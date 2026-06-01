Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 01.06.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.467,31USD pro Feinunze und notiert damit -1,50 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 74,65USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,84 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 97,02USD und verzeichnet ein Plus von +5,57 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 93,74USD und verzeichnet ein Plus von +6,43 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.367,00USD
|0,00 %
|Platin
|1.933,00USD
|+0,39 %
|Kupfer London Rolling
|13.809,66USD
|+1,60 %
|Aluminium
|3.759,29PKT
|+1,16 %
|Erdgas
|3,177USD
|-3,47 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Plus von +6,43 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 01.06.26, 17:29 Uhr.