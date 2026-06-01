Euro gibt deutlich nach - Lage im Nahen Osten verschärft sich

Ich sehe Gold aktuell nicht mehr als reine Inflationswette, sondern als Vertrauenswette gegen die Tragfähigkeit des Dollar- und US-Staatsanleihensystems.

Der Vergleich mit den 1970er-Jahren ist nicht eins zu eins übertragbar, aber die Parallelen sind auffällig. Damals kamen mehrere Faktoren zusammen: Ende von Bretton Woods, Nixon-Schock, Ölkrisen, Iran-Revolution, Afghanistan, Kalter Krieg, hohe Inflation, negative Realzinsen und ein wachsender Vertrauensverlust in Papiergeld. Gold explodierte nicht zufällig, sondern weil ein altes Währungsregime sichtbar zerbrach.

Heute ist die Lage anders, aber strukturell ähnlich gefährlich. Es gibt keinen offiziellen Goldstandard mehr, der brechen könnte. Dafür gibt es einen schleichenden Vertrauensverlust in US-Staatsanleihen und den Dollar als risikolosen Weltanker. Die USA haben dauerhaft sehr hohe Defizite, eine enorme Zinslast und müssen jedes Jahr neue Treasuries in gewaltiger Menge am Markt unterbringen. Genau hier liegt der entscheidende Punkt: Nicht der bestehende Bestand an Treasuries ist das Problem, sondern der zusätzliche jährliche Finanzierungsbedarf.

China wird aus meiner Sicht nur noch so viele Treasuries halten, wie es für Handel, Dollarliquidität und Wechselkursmanagement braucht. China wird die USA nicht mehr freiwillig als Hegemon finanzieren, wenn es Alternativen gibt. Japan bleibt zwar großer Halter, ist aber selbst geschwächt: hohe eigene Schulden, Yen-Druck, Alterung, steigende heimische Renditen. Japan kann Bestände halten, aber es ist fraglich, ob es den zusätzlichen US-Finanzierungsbedarf weiter stark mitträgt. BRICS-Staaten, besonders sanktionsgefährdete Länder, haben ohnehin immer weniger Anreiz, große neue Dollarreserven in US-Staatsanleihen aufzubauen. Russland war das Warnsignal: Dollarreserven sind nicht nur Vermögen, sondern politisch verwundbare Forderungen.

Private Käufer können einen Teil auffangen, aber nur zu einem Preis: höhere Renditen. Genau das kann sich die USA aber nur begrenzt leisten, weil höhere Renditen die Zinslast weiter erhöhen und das Defizitproblem verschärfen. Am Ende bleibt wahrscheinlich die Fed als indirekter Stabilisator. Das muss nicht immer offen als QE bezeichnet werden. Es kann über Liquiditätsfazilitäten, Repo-Programme, Regulierung, Bilanzpolitik oder andere technische Konstruktionen laufen. Aber der Kern bleibt: Wenn der Markt nicht genug Treasuries zu tragbaren Renditen kauft, muss das System Nachfrage künstlich erzeugen.

Das ist langfristig goldpositiv. Nicht, weil morgen alle Treasuries verkaufen. Das ist gar nicht nötig. Es reicht, wenn China weniger kauft, Japan nicht mehr stark ausweitet, BRICS Gold bevorzugen, private Käufer höhere Renditen verlangen und die Fed stärker eingreifen muss. Dann entsteht genau die Lage, in der Gold als politisch neutrales Reserveasset attraktiver wird.

Darum halte ich einen Goldpreis von 6.000–7.000 USD bis etwa 2028 nicht für übertrieben. Das ist für mich kein Weltuntergangsszenario, sondern ein realistischer bullischer Pfad, wenn die Entdollarisierung langsam weiterläuft, US-Defizite hoch bleiben und Zentralbanken weiter Gold kaufen. 5.000–6.000 USD wäre eher konservativ-plausibel. 7.000–9.000 USD wären bei sichtbarem Treasury- oder Dollarstress möglich. 10.000+ USD wären dann ein echtes Krisenszenario mit offenem Vertrauensbruch.

Kurz gesagt: Treasuries verschwinden nicht. Aber sie verlieren ihre Selbstverständlichkeit. Und wenn der Weltanker nicht mehr als risikolos empfunden wird, gewinnt Gold strukturell an Bedeutung.