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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 2. Juni 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • 02.06: Hauptversammlungen von HelloFresh und Hypoport
    • 08:00 GBR BAT Pre-Close Trading Update 1. Halbjahr
    • 11:00 EUR Verbraucherpreise Mai 2026 Veröffentlichung
    TAGESVORSCHAU - Termine am 2. Juni 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 2. Juni

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: BAT, Pre-Close-Trading Update 1. Halbjahr
    10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung
    10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung
    10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 4/26
    10:30 DEU: Signal Iduna, Bilanz-Pk, Hamburg
    11:00 DEU: Teamviewer AG, Hauptversammlung

    USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build, San Francisco
    TERMINE KONJUNKTUR
    09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 5/26
    10:30 GBR: Geldmenge M4 4/26
    10:30 GBR: Konsumentenkredite 4/26
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/26
    16:00 USA: JOLTS, Offene Stellen 4/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung Ostdeutsches Wirtschaftsforum unter dem Motto «Eine neue (Un) Ordnung» - mit Bundeskanzler Friedrich Merz, Bad Saarow +09.10 Der Staat der Zukunft: Digitale Transformation als Wachstumsmotor für Deutschland und die ostdeutschen Regionen, Keynote: Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung +09.55 Keynote: Bundeskanzler Merz

    10:00 DEU: Hybrid-Jahres-Pk Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) zu Bilanz Geschäftsjahr 2025, aktuellen Entwicklungen und Forderungen mit mit VDB-Präsident Andre Rodenbeck und der VDB-Geschäftsführung

    DEU: Abschluss Global Solutions Summit 2026
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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






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