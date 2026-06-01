Scherzer & Co. AG: NAV am 31.05.2026 – Aktuelle Einblicke
Die aktuellen Kennzahlen und Sondersituationen zeichnen ein spannendes Bild: hoher Abschlag zum Tageswert, attraktive Nachbesserungen und ein neues Aktienrückkaufprogramm.
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- Tageswert per 31.05.2026: 3,51 EUR je Aktie (nach Verbindlichkeiten und Dividendenzahlung 0,05 EUR); bei einem Kurs von 2,72 EUR entspricht das rund 22,5% Discount; Wert nicht auf geprüften Abschlüssen, Steuern/Nachbesserungsrechte nicht berücksichtigt.
- Top-10-Positionen (Stand 31.05.2026): Rocket Internet SE, Allerthal‑Werke AG, Weleda AG PS, 1&1 AG, RM Rheiner Management AG, Horus AG, Data Modul AG, K+S AG, AG für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur, Redcare Pharmacy N.V.
- Rocket Internet: Konzern‑Eigenkapital 31,92 EUR je Aktie, Konzernergebnis 9,22 EUR je Aktie; Einzelabschluss 2025 mit Bilanzgewinn von 600 Mio. EUR (ausschüttungsrelevant). Scherzer stellt Gegenantrag zur Dividendenvorschlag und fordert 5,00 EUR statt 0,04 EUR je Aktie.
- Generali Deutschland Holding AG: Aus abgeschlossenem Spruchverfahren steht Scherzer eine Nachbesserung zuzüglich Zinsen von >3 Mio. EUR zu; positiver NAV‑Effekt ca. 0,10 EUR je Scherzer‑Aktie.
- Angekündigtes Aktienrückkaufprogramm: Voraussichtlich 08.06.2026 bis längstens 30.04.2027 sollen bis zu 1.500.000 Aktien im Gegenwert von bis zu 4,5 Mio. EUR erworben werden.
- Centrotec SE: Ergebnis 2025 ca. 5 EUR je Aktie; bilanzielles Eigenkapital zum 31.12.2025 knapp 80 EUR je Aktie; Hauptversammlung am 15.06.2026 soll Umfirmierung in PARIGROUP SE beschließen.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,11 % im
Plus.
-0,74 %
+2,24 %
+5,38 %
+1,48 %
+17,09 %
+1,48 %
-4,86 %
+58,84 %
+63,64 %
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