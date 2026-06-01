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    AKTIEN IM FOKUS

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    US-Softwarewerte nach Nvidia-Chef-Aussagen weiter stark erholt

    Für Sie zusammengefasst
    • Huang sagt KI sei keine Bedrohung für Software
    • Softwareaktien steigen nach Huangs Äußerungen stark
    • Salesforce Aktie erholt sich um fast 30 Prozent
    AKTIEN IM FOKUS - US-Softwarewerte nach Nvidia-Chef-Aussagen weiter stark erholt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - In New York setzen die Anleger neuerdings verstärkt auf die zuvor lange Zeit gemiedenen Softwareaktien. Deren Erholung wurde am Montag von Aussagen des Nvidia-Chefs Jensen Huang weiter angetrieben. Diese hatte im Rahmen einer Fachkonferenz seine Meinung wiederholt, dass KI für den Softwarebereich keine Bedrohung sei.

    Davon angetrieben knüpften Salesforce-Aktien an der Dow-Spitze mit einem Kurssprung um mehr als zehn Prozent an ihre Erholungsrally an, die schon am Freitag richtig begonnen hatte. Außerdem legten Papiere von Software-Größen wie Microsoft , Adobe und Oracle um 2,4 bis 6,3 Prozent zu.

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    Am Markt wird aktuell die Hoffnung gestärkt, dass der anhaltende Boom von Künstlicher Intelligenz (KI) auch Chancen bietet, nachdem in den Monaten davon vornehmlich die Meinung geherrscht hatte, dass Geschäftsmodelle davon bedroht werden. Im April und Mai hatten sich die Salesforce-Aktien deshalb noch zeitweise auf einem Dreijahrestief bewegt. Von diesem haben sie nun schon wieder um fast 30 Prozent zugelegt.

    Nvidia-Chef Huang wies Befürchtungen zurück, die Branche könne durch fortschrittlichere KI-Tools vor einer völligen Umgestaltung stehen. "Es ist tatsächlich eine unglaubliche Zeit, um ein Softwareunternehmen zu sein", sagte Huang in einer Grundsatzrede auf der Computex-Messe in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh. Er positionierte sich konträr zur Annahme, dass Softwareunternehmen wegen der agentischen KI vom Markt verschwinden werden./tih/la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,32 % und einem Kurs von 236,3 auf Tradegate (01. Juni 2026, 17:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +1,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,59 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +42,00 %/+65,67 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Salesforce - A0B87V - US79466L3024

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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Salesforce vor allem um Kursentwicklung, Fundamentales und Bewertung. Vorbörslich minus 1,4%; einige hoffen auf einen grünen Tag, andere warnen vor enttäuschendem Ausblick. Positiv: Q1/2027-Beats bei Umsatz und Non-GAAP-EPS, starke Margen sowie hoher Cashflow, KI-Dynamik als Treiber. Negativ: Wachstum bleibt moderat, Aktie reagiert oft verhalten. Fazit: solides, profitables Unternehmen; valuations fair, Sentiment gemischt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salesforce eingestellt.

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