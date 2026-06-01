Der Börsen-Tag
DAX schwächelt, TecDAX trotzt dem Abwärtstrend – Tech bleibt gefragt
Die Börsen zeigen sich heute richtungslos: Während deutsche Standard- und Nebenwerte nachgeben, behaupten sich Technologietitel dies- und jenseits des Atlantiks.
Foto: David Young - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Verlusten in Deutschland und uneinheitlicher Tendenz in den USA. In Frankfurt notiert der DAX aktuell bei 25.009,45 Punkten und liegt damit 0,16 Prozent im Minus. Deutlich schwächer präsentiert sich der MDAX, der bei 32.900,02 Punkten um 1,19 Prozent nachgibt. Auch der SDAX steht unter Druck: Der Nebenwerteindex fällt auf 18.969,58 Punkte und verliert 0,93 Prozent. Ein Gegenpol im deutschen Markt ist der TecDAX. Der Technologieindex kann sich dem Abwärtstrend entziehen und steigt um 0,79 Prozent auf 4.187,09 Punkte. Damit entwickeln sich Technologiewerte in Deutschland heute klar besser als Standard- und Nebenwerte. An der Wall Street zeigt sich ein gemischtes Bild: Der Dow Jones notiert bei 50.911,19 Punkten und liegt 0,21 Prozent im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 kann sich hingegen leicht behaupten und gewinnt 0,05 Prozent auf 7.586,26 Punkte hinzu. Insgesamt deuten die heutigen Bewegungen darauf hin, dass vor allem konjunktur- und zyklensensible Werte unter Druck stehen, während Technologieaktien – sowohl in Deutschland als auch in den USA – vergleichsweise robust bleiben.
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