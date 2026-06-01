Mobilezone Holding vermeldet Akquisition von Apfelkiste.ch und MAREIN
Mit einem strategischen Meilenstein stärkt mobilezone ihr Portfolio: Die Übernahme der AK Group AG mit Apfelkiste.ch und MAREIN setzt neue Akzente im Telekom- und Lifestyle-Markt.
Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
- Die Akquisition der AK Group AG, inklusive Apfelkiste.ch und MAREIN, wurde am 1. Juni 2026 vollzogen, wobei Pierre Droigk durch die JULE Investment Management AG neu größter Einzelaktionär von mobilezone wurde.
- Mit dem Vollzug der Akquisition besitzt mobilezone nun die E-Commerce Plattform Apfelkiste.ch sowie das Retail-Branding- und Sourcing-Unternehmen MAREIN, was die Marktposition stärkt.
- Der in bar bezahlte Kaufpreis für die Akquisition betrug rund CHF 180 Mio., basierend auf einem Enterprise Value, und die Transaktion bestätigt die strategische Erweiterung im Bereich Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte.
- Pierre Droigk, Gründer von Apfelkiste.ch, wird an der Generalversammlung im März 2027 in den Verwaltungsrat von mobilezone gewählt und wird die strategische Weiterentwicklung aktiv mitgestalten.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet mobilezone einen Gruppen-EBITDA von CHF 50-57 Mio., eine Anpassung nach der Vollkonsolidierung von Apfelkiste und MAREIN.
- mobilezone sieht sich durch die Akquisitionen breit aufgestellt mit starken Marktpositionen in Retail, E-Commerce und B2B, sowie Fokus auf wiederkehrende Umsätze zur Stärkung der Cash-Generierung und Margenentwicklung.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei mobilezone holding ist am 14.08.2026.
Der Kurs von mobilezone holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,23 % im
Minus.
22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 16,080EUR das entspricht einem Minus von -0,12 % seit der Veröffentlichung.
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