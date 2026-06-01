Nemetschek Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 01.06.2026

Mit einer Performance von +7,69 % konnte die Nemetschek Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der Nemetschek Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -7,11 %.

Allein seit letzter Woche ist die Nemetschek Aktie damit um +6,67 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,13 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nemetschek einen Rückgang von -32,88 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,31 % geändert.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,67 % 1 Monat +9,13 % 3 Monate -7,11 % 1 Jahr -48,96 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Stand: 01.06.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,73 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute richtungslos: Während deutsche Standard- und Nebenwerte nachgeben, behaupten sich Technologietitel dies- und jenseits des Atlantiks.

Die Aktien von Softwareunternehmen haben am Montag in den Indizes der Dax-Familie zu den größten Gewinnern gezählt. In einem von den jüngsten Rekorden an der US-Technologiebörse Nasdaq gestützten Umfeld setzten hierzulande SAP , Nemetschek und …

Top- und Flop-Aktien am 01.06.2026 im TecDAX.

So schlagen sich die Wettbewerber von Nemetschek

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,28 %. Trimble notiert im Plus, mit +0,89 %.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.