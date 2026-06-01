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Nemetschek Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 01.06.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Nemetschek Aktie bisher um +7,69 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.
Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.
Nemetschek aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.06.2026
Mit einer Performance von +7,69 % konnte die Nemetschek Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Der Kurs der Nemetschek Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -7,11 %.
Allein seit letzter Woche ist die Nemetschek Aktie damit um +6,67 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,13 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nemetschek einen Rückgang von -32,88 %.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,31 % geändert.
Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,67 %
|1 Monat
|+9,13 %
|3 Monate
|-7,11 %
|1 Jahr
|-48,96 %
Informationen zur Nemetschek Aktie
Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,73 Mrd.EUR € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von Nemetschek
Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,28 %. Trimble notiert im Plus, mit +0,89 %.
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Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.