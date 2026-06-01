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    Behörde

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    Explosion auf Frachtschiff nahe Irak

    Für Sie zusammengefasst
    • Frachtschiff im Persischen Golf südöstlich Umm Kasr
    • Getroffen von unbekanntem Projektil mit Explosion
    • Behörden ermitteln Herkunft des Projektils unklar
    Behörde - Explosion auf Frachtschiff nahe Irak
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BAGDAD/LONDON (dpa-AFX) - Ein Frachtschiff ist im Persischen Golf südöstlich des irakischen Hafens Umm Kasr von einem unbekannten Geschoss getroffen worden. Wie die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt UKMTO mitteilte, wurde das Schiff während der Durchfahrt durch den Golf von einem bislang nicht identifizierten Projektil getroffen. Dadurch kam es zu einer größeren Explosion an Bord.

    Hinweise auf Umweltschäden lägen bisher nicht vor. Die zuständigen Behörden hätten Ermittlungen zur Ursache und den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen. Die irakischen Behörden äußerten sich zunächst nicht. Genauere Angaben zum Ursprung des Projektils lagen zunächst nicht vor./arj/DP/jha





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