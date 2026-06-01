Afrikanische EV-Plattform Spiro sammelt 215 Mio. $ Eigenkapital, um Elektromobilität und Energieinfrastruktur in ganz Afrika auszubauen

Das führende Scale-up-Unternehmen Spiro hat eine bahnbrechende Investitionsrunde in Höhe von 215 Millionen Dollar abgeschlossen, die von großen institutionellen Investoren wie Impact Fund Denmark und Equitane unterstützt wird.

Da Spiro bereits in sieben der am schnellsten wachsenden städtischen Märkte Afrikas tätig ist, positioniert sich das Unternehmen mit dieser Transaktion als eine der führenden Plattformen für saubere Infrastruktur auf dem Kontinent. Diese Investition wird den Ausbau des Batteriewechsel-Netzwerks von Spiro, der industriellen Präsenz und der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge der nächsten Generation in den wachstumsstarken afrikanischen Märkten beschleunigen.

Da die afrikanischen Volkswirtschaften bestrebt sind, ihre Abhängigkeit von Brennstoffimporten zu verringern, ihre Energie- und Industriesouveränität zu stärken und ihre städtischen Verkehrssysteme zu modernisieren, setzen globale Investoren zunehmend auf skalierbare EV-Infrastrukturplattformen.

DUBAI, VAE, 1. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Skalierung von Afrikas Mobilitäts- und Energieökosystem der nächsten Generation

Spiro kündigt eine Investitionsrunde in Höhe von 215 Millionen Dollar an, um die Einführung seiner Infrastruktur für Elektromobilität und Batteriewechsel in Afrika zu beschleunigen. Aufbauend auf der Unterstützung langjähriger institutioneller Partner wie der FEDA zieht Spiro in seiner jüngsten Kapitalrunde globales Kapital aus Europa und Afrika an und bestätigt damit das wachsende globale Vertrauen in skalierbare infrastrukturbasierte Geschäftsmodelle in Schwellenländern.

Nach jahrelanger Optimierung des Produktportfolios, der Technologie und des Energie-Ökosystems hat Spiro die Proof-of-Concept-Phase hinter sich gelassen und ist nun bereit, das nächste Kapitel der panafrikanischen Expansion einzuleiten. Diese Investition wird den Ausbau des Batteriewechsel-Netzwerks von Spiro unterstützen, seine Industrie- und Montagepräsenz stärken, die Technologieentwicklung beschleunigen und den Eintritt des Unternehmens in neue wachstumsstarke afrikanische Märkte fördern.

Globale Investoren unterstützen die schnell wachsende Mobilitäts- und Energiewende in Afrika

Da die städtische Bevölkerung und der Mobilitätsbedarf in Afrika weiter zunehmen, entwickeln sich Elektrofahrzeuge und Ökosysteme zum Austausch von Batterien rasch zu einer der vielversprechendsten Investitionsmöglichkeiten für Infrastruktur und Energie auf dem Kontinent.