SFC Energy Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 01.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die SFC Energy Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,22 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SFC Energy ist ein Anbieter von Brennstoffzellen- und Hybrid-Energielösungen für Industrie, Verteidigung und Mobilität. Kernprodukte sind methanol- und wasserstoffbasierte Brennstoffzellen samt Power-Management. Marktstellung: Nischenführer bei netzfernen, zuverlässigen Off-Grid-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Plug Power, Nedstack. USP: robuste, langjährig erprobte Systeme, Methanolkompetenz, integrierte Komplettlösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SFC Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +58,83 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SFC Energy Aktie damit um -10,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,89 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SFC Energy +88,40 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,01 % geändert.

SFC Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,29 % 1 Monat +26,89 % 3 Monate +58,83 % 1 Jahr +7,68 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SFC Energy Aktie

Stand: 01.06.2026, 19:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SFC Energy, Kurs- und Bewertungsimpulse sowie fundamentale Aussichten. Analysten passen Ziele an (Deutsche Bank Research hebt 26 Euro als Ziel). Kanadaaufträge und eine Verlängerungsoption könnten Umsatzpotenzial erhöhen. Die Diskussion betont Volatilität, technische Aspekte und das Auslandsgeschäft (Ballard Power, NATO-Standards) als Einflussfaktoren. Einzelne Trader berichten von Nachkäufen, Gewinnmitnahmen und Positionsanpassungen.

Informationen zur SFC Energy Aktie

Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 376,31 Mio.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute richtungslos: Während deutsche Standard- und Nebenwerte nachgeben, behaupten sich Technologietitel dies- und jenseits des Atlantiks.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ballard Power Systems, Plug Power und Co.

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. Plug Power notiert im Minus, mit -0,47 %. Bloom Energy (A) notiert im Minus, mit -1,23 %.

SFC Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.