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    Libanon

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    Schäden und Tote nach Angriff nahe einem Krankenhaus

    Für Sie zusammengefasst
    • Israelischer Luftangriff bei Krankenhaus in Tyrus
    • Stromausfall auf Intensivstation nach Angriff
    • Gesundheitsministerium: 3433 Tote seit März
    Libanon - Schäden und Tote nach Angriff nahe einem Krankenhaus
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BEIRUT (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Luftangriff nahe einem Krankenhaus in der Küstenstadt Tyrus sind nach libanesischen Angaben mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, dass der Strom auf der Intensivstation infolge des Angriffs ausgefallen sei. Eine Opferzahl wurde zunächst nicht genannt.

    Auf Bildern in sozialen Medien war zu sehen, wie die Räume des Krankenhauses zum Teil komplett verwüstet wurden. Lokale Medien berichteten, es seien massive Schäden entstanden. Die Kühlräume der Halle, in denen sich Leichen der im Konflikt Getöteten befanden, seien zerstört. Das gegenüber dem Krankenhaus gelegene Gebäude wurde Berichten zufolge von drei Raketen getroffen und dadurch nahezu komplett zerstört. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht.

    Nach jüngsten Angaben des Gesundheitsministeriums wurden im Libanon seit Ausbruch der aktuellen Eskalation Anfang März 3.433 Menschen getötet und mehr als 10.000 weitere verletzt./arj/DP/jha





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