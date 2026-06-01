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    Iran fordert Menschen in Nordisrael zur Flucht auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran warnt Israel vor Angriffen auf Vororte Beiruts
    • Chatam al-Anbija fordert Norden Israels zur Flucht
    • Iran warnt Israel und seine westlichen Unterstützer
    Iran fordert Menschen in Nordisrael zur Flucht auf
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran warnt Israel vor Angriffen auf Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut. Das iranische Militärhauptquartier Chatam al-Anbija forderte die Bewohner von Israels Norden im Staatssender Irib zur Flucht auf, "um keinen Schaden zu nehmen", falls Israel tatsächlich Beirut angreifen sollte.

    Zuvor hatte ein Sprecher der iranischen Streitkräfte im Staatssender gesagt, für den Iran sei der israelische Krieg im Libanon gegen die proiranische Hisbollah-Miliz nicht länger hinnehmbar. Er sprach eine Warnung für Israel und "seine westlichen Unterstützer" aus.

    Das israelische Militär hatte die Bewohner der südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut zur Flucht aufgerufen. Eine Waffenruhe im Libanon gilt als Teil der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Zuletzt hatte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi auf X bekräftigt, dass aus iranischer Sicht die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran den Libanon einschließe./mar/DP/jha





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