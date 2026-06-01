Iran stoppt Gespräche, Ölpreis steigt!

Der Iran stoppt alle Kontakte mit der US-Regierung, nachdem Israel im Libanon auch Beirut wieder attackiert - der Ölpreis schießt deutlich nach oben! Die Trump-Regierung hatte Netanjahu offenbar frei Hand gegeben gegen die Hisbollah - und damit eine rote Linie des Iran überschritten. Damit rückt der von den Märkten mehrfach eingepreiste Deal in ganz weite Ferne, ebenso eine absehbare Öffnung der Straße von Hormus. Aber auch heute wieder KI-Halbleiter-Euphorie um Nvidia und Micron - während auch heute wieder (wie in den letzten vier Wochen) die meisten Aktien an der Wall Street fallen. Die Mischung zwischen KI-Euphorie und einer Energiekrise durch einen wieder steigenden Ölpreis mitsamt bald eintretendem Angebotsmangel ist gefährlich!

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