PC-Markteinstieg treibt Nvidia an - Intel und AMD belastet

Nvidia-Aktien legten um fast fünf Prozent zu. Intel verloren 3,7 und AMD 1,8 Prozent. Etwas mildernd wirkte es sich bei letzterem aus, dass der Barclays-Analyst Tom O'Malley das Unternehmen im Vergleich als "besser positioniert" im PC-Bereich ansieht. Dies sprach er aber ohne Bewertung der Nvidia-Pläne aus.

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Montag haben Pläne von Nvidia KI-Chipriesen und klassische PC-Prozessorhersteller im US-Handel unterschiedlich bewegt. Der Konzern will mit seinen als KI-Treiber verwendeten Grafikprozessoren künftig auch im Bereich der PC-Hauptprozessoren angreifen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

O'Malley äußerte sich in der Studie auch generell zum Markt für Hauptprozessoren (CPU), die sich an den Bedarf für Grafikprozessoren (GPU) annäherten. Diese waren im KI-Einsatz bislang wegen der darauf zugeschnitten Leistungseffizienz maßgeblich. Wie er betonte, steige die CPU-Nachfrage derzeit dank der Verwendung im Bereich der agentischen KI rasant. Diese plant als Anwendung selbstständig und trifft Entscheidungen.

Bei der Aktie von Nvidia, das längst das wertvollste Unternehmen der Welt geworden ist, bedeuteten die Kursgewinne vom Montag aber nur eine Erholung. Sie waren in den vergangenen zwei Wochen etwas von ihrem Mitte Mai erreichten Rekordhoch zurückgekommen.

Gemeinsam mit Nvidia waren am Montag aus dem Chipsektor auch die Titel von ARM weiter heiß begehrt. Die Aktien des Chiparchitektur-Entwicklers sprangen auf ihrer Rekordrally um nochmals fast 17 Prozent hoch. Sie profitierten davon, dass das Unternehmen mit dem KI-Chip-Riesen bei der Entwicklung der angekündigten PC-Hauptprozessoren kooperiert./tih/jha/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 438,5 auf Tradegate (01. Juni 2026, 19:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,30 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,66 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +40,35 %/+63,74 % bedeutet.



